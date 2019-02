Télévision : l’émission « Orthodoxie » (France 2) du 3 mars, « Nous sommes ce que nous mangeons. Jeûner en Carême »

Le 3 mars, dimanche prochain, à 9h30 aura lieu la diffusion de l’émission de télévision Orthodoxie sur France 2. Elle aura pour thème : « Nous sommes ce que nous mangeons. Jeûner en Carême ». L’émission Orthodoxie est désormais produite par le père Jivko Panev.

Présentation de l’émission du 3 mars :

« Avec la modernité, l’homme a fait sortir le jeûne et le carême par la porte. Ils reviennent aujourd’hui par la fenêtre sous forme de régimes alimentaires : végane, végétarien, jeûne intermittent, jeûne complet, et bien d’autres ! La médecine nous confirme aujourd’hui les effets positifs de la restriction alimentaire, ce que l’Église savait depuis toujours ! Le philosophe matérialiste allemand Ludwig Feuerbach, n’a contredit en rien l’expérience deux fois millénaire de l’Église en disant que l’homme est ce qu’il mange ! Pour en savoir plus, le père Jivko s’est rendu au skite Sainte-Foy dans les Cévennes pour parler avec ceux qui sont « experts » du jeûne et du carême, à savoir les moines ! En effet, le jeûne fait partie de la culture alimentaire introduite par le christianisme et s’est développé au sein de l’Empire romain d’Orient et elle toujours conservée dans la tradition orthodoxe, ce que nous expliquera Béatrice Caseau, professeure à Paris Sorbonne ! »