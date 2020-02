Un évêque de l’Église orthodoxe d’Ukraine a rendu visite aux personnes évacuées de Chine

L’évêque de Novosanjar Benjamin, vicaire du diocèse de Poltava de l’Église orthodoxe d’Ukraine, dont le primat est le métropolite de Kiev Onuphre, a rendu visite, le 21 février 2020, au centre médical « Novye Sanjary », où ont été placés les Ukrainiens évacués de Chine. « Aujourd’hui, l’évêque de Novosanjar Benjamin, vicaire du diocèse de Poltava, a visité le sanatorium de la Garde nationale à Novosanjar, où se trouvent des citoyens d’Ukraine et d’autres pays, venus de Chine. L’évêque a assuré la direction du personnel de la disponibilité du diocèse de Poltava de l’Église orthodoxe d’Ukraine à fournir toute l’aide spirituelle nécessaire 24 heures sur 24 à qui en a besoin », est-il dit dans le communiqué. Le matin du 21 février, avec la bénédiction du métropolite de Poltava et de Mirgorod, des prières ont été élevées dans les églises de Poltava pour les personnes évacuées de Chine et l’apaisement de la situation à Novosanjar » selon le communiqué publié sur le site de l’Église orthodoxe d’Ukraine à Poltava. Les jours suivants, dans les paroisses et les monastères du diocèse de Poltava seront élevées des prières pour « l’accroissement de l’amour et l’éradication de la haine et de tout mal ». Rappelons que le 20 février 2020, au centre médical de la Garde nationale « Novye Sanjary », dans la région de Pskov, ont été acheminés des Ukrainiens et des étrangers, évacués de la ville chinoise de Wuhan. Ils doivent y rester 14 jours en quarantaine. L’arrivée des personnes évacuées a été accompagnée d’émeutes auxquelles participaient les habitants du lieu qui protestaient contre le placement de personnes infectées près de chez eux

