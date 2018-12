Un film documentaire sur le Général Henri Berthelot a été réalisé par la chaîne télévisée orthodoxe roumaine « Trinitas TV »

Un film documentaire intitulé « Le Général Henri Mathias Berthelot – La bataille pour la Roumanie » a été réalisé par Mihaela Poenaru et Petru Mihalea, de la chaîne télévisée orthodoxe roumaine « Trinitas TV », avec le soutien de l’Institut culturel roumain. Le film a été présenté en première le 11 décembre à l’Institut français de Londres. Le documentaire présente des moments de la première guerre mondiale, lorsque le général Berthelot commandait la mission militaire française et avait réussi à transformer l’armée régulière roumaine en une force redoutable. Le général fut un personnage clé de la reconstruction de l’armée roumaine après les défaites de l’années 1916 et le soutien le plus conséquent à la reconnaissance de la Grande Roumanie. Des personnalités renommées telles que Ioan-Aurel Pop, président de l’Académie roumaine, Adrian Cioroianu, historien et ambassadeur à l’UNESCO, et d’autres écrivains prestigieux de Roumanie et d’autres pays sont interviewés au cours de ce film. Jean-Claude Dubois, neveu du général Berthelot a donné également une interview exclusive, grâce à laquelle est offerte au public l’occasion de connaître le général Berthelot hors du cadre de la guerre. On peut visionner ci-dessous un résumé du film, en roumain, avec sous-titres en anglais.



