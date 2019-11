Un nouveau cycle de conférences de la Fraternité des médecins orthodoxes Saint-Luc de Crimée sur « Médecine, science et foi »

Communiqué de la Fraternité des médecins orthodoxes Saint-Luc de Crimée.

« La Fraternité des médecins orthodoxes Saint-Luc de Crimée (page Facebook) vous invite à partir de 10 novembre à un nouveau cycle de conférences intitulé « Médecine, science et foi ». L’objectif est avant tout celui d’un dialogue interdisciplinaire qui nous permettra d’ouvrir ou rappeler des perspectives qui puissent aider l’homme d’aujourd’hui à comprendre la maladie et les diverses formes de souffrances qui lui sont liées, mais aussi les thérapeutiques, la guérison et la santé elle-même, dans un cadre plus vaste que celui offert par notre civilisation dominée par les valeurs techniques et matérielles.

La première conférence aura comme thème « Les maladies du système digestif entre mal-être et pathologie chronique ». Les recherches récentes montrent que les personnes ayant des troubles du système digestif ont des trait psychologiques particuliers et qu’au sein même des diverses manifestations cliniques les caractéristiques psychologiques diffèrent. Les interactions entre le système nerveux central et le système nerveux intestinal (entérique) se font dans les deux sens. Cela entraîne dans l’ensemble du tube digestif des troubles de la motricité et de la sensibilité des viscères mais aussi une modification des réponses immunitaires, voire une inflammation, une perturbation du microbiote intestinal et de l’alimentation. Ces anomalies sont responsables des différentes présentations des troubles digestifs (symptômes, sévérité, comportement réactionnel) et des réponses de la personne (gêne occasionnée, qualité de vie) ».

Cependant, loin d’être un évènement qui ne concernerait que notre corps, la maladie constitue dans bien des cas une épreuve spirituelle qui engage tout notre être et notre destin. Dans ce contexte le dialogue entre médecine, science et foi devient de plus en plus nécessaire voir inévitable.

Les conférenciers invités donneront des éclairages médicaux, épidémiologiques, psychologiques mais aussi spirituels sur le lien entre mal-être et la survenue d’une pathologie chronique. Le docteur Anca Dobrin, gastro-entérologue et hépatologue au Centre hospitalier Yves Le Foll nous parlera du « Rôle du système digestif comme deuxième cerveaux dans la régulation de la digestion et des processus hormonaux ». Elena Sular, psychothérapeute nous parlera de « L’effet de nos pensées sur le corps physique ». Le père Marc-Antoine Costa de Beauregard, recteur de la paroisse de Louveciennes près de Versailles et doyen du doyenné orthodoxe roumain de France, nous parlera du « Lien entre maladie, guérison et foi ».

Le débat sera modéré par Monica Turinici, chargée de communication pour la Fraternité, biostatisticien et chercheur doctorant sur des questions d’éthique dans le marketing algorithmique et le déploiement de l’IA, à l’université Paris Descartes.

La cathédrale orthodoxe roumaine des Saints-Archanges nous accueillera dimanche 10 novembre à partir de 18h, au nᵒ 9bis de la rue Jean-de-Beauvais dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. »