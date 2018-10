Conformément aux recommandations de la 3e Conférence internationale des Archontes sur la liberté religieuse (Washington, décembre 2017) et à celles de la réunion de suivi lors du Colloque 2018 sur la liberté religieuse (New York, mai 2018), l'ordre du saint apôtre André, Archontes du Patriarcat oecuménique, a créé un site web dynamique consacré exclusivement au thème actuel et grave de la persécution des chrétiens dans le monde, avec une emphase particulière sur ce qui concerne le patriarcat oecuménique.

Le nouveau site, ChristianPersecution.com, a été lancé par l'ordre le 1er juillet 2018 et présente des articles, des commentaires et des déclarations officielles de l'ordre concernant les persécutions des chrétiens et en particulier les attaques contre le patriarcat oecuménique dans le monde. De nouveaux contenus sur ChristianPersecution.com apparaissent presque quotidiennement et donnent au lecteur l'occasion de se renseigner sur de nouveaux cas de persécutions religieuses, où qu'ils se produisent.

En tant que chrétiens orthodoxes et Archontes du Patriarcat œcuménique, notre préoccupation constante pour nos frères chrétiens est sincère et globale, car nous sommes solidaires et élevons nos voix dans une prière fervente pour tous ceux qui souffrent dans le monde pour leur foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.

Écoutons les paroles de notre Seigneur Jésus : "Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent" (Saint Matthieu 5, 44).

L'ordre espère que les articles de presse et les déclarations publiques présentés sur ce site concernant la persécution des chrétiens dans le monde entier serviront de stimulant aux gouvernements, aux organisations de défense des droits humains et à d'autres entités pour alléger la souffrance des chrétiens.

