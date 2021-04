À l’occasion du 50e anniversaire de la revue Unité des chrétiens et du 20e anniversaire de la Charte œcuménique, les trois coprésidents du Conseil d’Églises chrétiennes en France, à savoir Mgr Éric de Moulins-Beaufort, le

pasteur François Clavairoly et le métropolite Emmanuel de Chalcédoine, présenteront leur vision sur l’unité des chrétiens et son avenir. Une rencontre par visioconférence se tiendra le 14 avril de 19h00 à 20h30. Un numéro de la revue Unité des chrétiens sera gratuitement envoyé aux participants qui le souhaitent. Pour d’autres informations et le lien Zoom, voir cette page.