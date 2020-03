Une nouvelle trousse de prière de voyage (éditions Apostolia)

« En ces temps difficiles où chacun ressent le besoin d’un peu de réconfort intérieur, les éditions Apostolia mettent à disposition une « trousse de prière » de voyage à l’usage des adultes, contenant un nouveau livre de prière incluant, en plus des prières habituelles, l’intégralité du Psautier, ainsi que le Grand Canon de saint André de Crète et le Canon de Pâques. Vous en trouverez le contenu détaillé sur l’annonce ci-dessus. Malgré son riche contenu, ce livre est de taille tout-à-fait adaptée aux déplacements, en raison de la finesse du papier qui a été utilisé. Il est accompagné d’un magnifique triptyque très pratique tant à la maison que dans les déplacements, et d’un grand chapelet de laine de 100 nœuds qui rythmera la prière en permanence dans les cœurs. Cette trousse est conçue pour permettre à n’importe quel moment et en toute circonstance de s’isoler dans un moment d’intimité avec le Seigneur. »

Bon de commande à télécharger.