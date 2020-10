L’atelier Mosaïciel organise une rencontre en vidéoconférence interactive, en raison de la situation sanitaire, avec François Bœspflug et Emanuela Fogliadini, sur la Transfiguration dans l’art d’Orient et d’Occident le jeudi 15 octobre à 20 heures. Pour toute information et pour s’inscrire, voir cette page.