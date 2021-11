Pendant la période de l’été, l’association MedSciF (Médecine, science et foi) a proposé une série de rencontres autour de la santé et plus précisément autour de la psychothérapie. La plupart des intervenants (médecins, psychiatres, psychothérapeutes, etc.) ont essayé de poser un regard chrétien sur ce qu’on appelle aujourd’hui psychothérapie, troubles psychologiques, etc.

Ci-dessous, l’intervention du père Philippe Dautais sur le thème « Thérapie et croissance spirituelle« .