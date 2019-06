Les Fondements de la culture russe regroupe l’ensemble des émissions données par le père Alexandre Schmemann sur Radio Liberté en direction de la Russie, au début des années 1970, années qu’il appelle post-staliniennes ou post-khroutchéviennes. Avec son talent habituel et son goût du paradoxe, l’auteur dresse le bilan de cette culture russe, dont il pressent le réveil pour le début des années 1980.

Les lecteurs apprendront ainsi la position étrange et tragique de la culture dans la société russe d’après Pierre le Grand, sa fragilité, les paradoxes qu’elle réunit, les directions difficilement compatibles qui la composent. Dans ses chroniques Schmemann veut, selon ses propres dires, trouver une synthèse des principes différents de la culture russe. Pas dans l’idéologie ni dans la vision du monde, mais une synthèse dans la perception et l’expérience de la culture elle-même, comme recherche libre et ouverte, comme attention et compréhension, comme critique et inspiration du destin national.

Plus exactement, Schmemann veut identifier ce qu’il y a de commun dans toutes les manifestations de la culture russe. Elle est l’incarnation de la « Russie légère » qui s’est opposée à la « Russie lourde », s’efforçant de l’illuminer par la lumière et la joie.

En trente-deux chapitres qui correspondent à autant d’émissions, Alexandre Schmemann passe en revue toute la culture russe, des origines à nos jours, d’Akhmatova à Pasternak en passant par Blok, Essenine et Soljenitsyne, le maître demeurant Pouchkine, fondateur incontesté de la culture russe. Ils sont complétés par une série consacrée à des thèmes littéraires traitant de l’inspiration religieuse unique de la culture russe, à travers plusieurs écrivains (Pouchkine, Lermontov, Tiouttchev, Soljenitsyne, etc.).



Alexandre Schmemann, Les fondements de la culture russe, Éditions des Syrtes, 2019, 280 p.



Source : Éditeur