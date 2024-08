Vient de paraître aux Éditions Apostolia: Grégoire le Sinaïte – Textes de la Philocalie

Ce troisième volume de la série « Textes de la Philocalie », publiée par les éditions Apostolia, constitue un événement qui réjouira les amants de la prière. Il est consacré à saint Grégoire le Sinaïte († 1346), figure centrale du mouvement hésychaste qui, au xive siècle, s’est diffusé de la Sainte Montagne de l’Athos dans les Balkans. Ayant reçu sa formation monastique initiale au monastère du Mont Sinaï, saint Grégoire fut initié par un ascète en Crète aux degrés supérieurs de la vie spirituelle, qui, par la garde de l’intellect, la sobriété intérieure (nèpsis) et la prière pure, permettent d’accéder à la contemplation spirituelle (théoria). S’étant installé au Mont Athos pour y mener la vie érémitique (hésychia) la plus exigeante, il devint le promoteur de la pratique de la Prière de Jésus et des méthodes de concentration qui lui sont liées, que l’on désigne sous le terme de « prière intérieure » (noéra proseuchè) ou de prière hésychaste.

Alors que saint Grégoire Palamas, qui vécut à la même époque sur l’Athos, s’est consacré à la justification théologique de ces pratiques spirituelles des Hésychastes, saint Grégoire le Sinaïte resta à l’écart des controverses doctrinales et se limita à la direction spirituelle de ses nombreux disciples, laissant des écrits non-systématiques, qui ont plutôt la forme de sentences et de conseils sur la pratique de la prière intérieure et sur les moyens d’éviter l’illusion. C’est après avoir purifié son âme par la pratique des commandements évangéliques, et en s’adonnant à l’invocation constante du saint Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que le cœur de l’hésychaste pourra être illuminé par la grâce et que, devenant tout entier lumière, il réalisera la plénitude de la grâce déposée en lui par le Baptême.

Cette édition présente une traduction nouvelle, précise et fluide, réalisée par Yvan Koenig, de tous les traités de saint Grégoire édités dans la Philocalie, auxquels ont été ajoutés certains textes publiés dans des revues savantes et un extrait de sa Vie par son disciple, le patriarche saint Calliste Ier, sur la résurrection de l’âme. Ces textes, concis et profonds, se prêtent à la méditation renouvelée, ils sont plutôt des incitations à la Prière, laquelle restera toujours au-delà de toute description, car elle est la synthèse de tout le Mystère du Christ vécu dans l’Église.

La traduction est précédée de l’Introduction que le Père Dimitri Staniloae avait rédigée pour l’édition roumaine de la Philocalie, avec une annotation mise à jour, et elle est suivie de l’« Introduction au livre de saint Grégoire le Sinaïte » par saint Basile de Poïana Marului († 1767), le père spirituel de saint Païssy Vélitchkovsky, texte qui a joué un rôle majeur dans la renaissance de l’hésychasme au xviiie siècle.

On trouvera ensuite dans les Appendices la traduction d’un article important de Mgr Kallistos Ware, qui donne une synthèse de l’enseignement de saint Grégoire sur la prière hésychaste en le situant dans la tradition qui est la sienne. Il souligne en particulier la nette distinction qu’il faut maintenir entre les moyens pratiques, préconisés par saint Grégoire pour maintenir l’attention dans la prière, des méthodes employées par les traditions extrême-orientales et le soufisme islamique.

À ces textes permettant une juste intelligence des enseignements du Sinaïte, sont ajoutées enfin les notices du Synaxaire présentant un résumé des Vies de saint Grégoire et de saint Basile de Poïana Marului.

L’ensemble de ce volume, qui reste très accessible, présente donc une excellente introduction à la spiritualité hésychaste, qui n’est rien d’autre que la vie chrétienne menée dans sa plénitude.

Hiéromoine Macaire de Simonos Pétra

Disponible ici.