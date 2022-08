Vient de paraître aux Éditions Apostolia : « Textes de la Philocalie – Hésychius de Batos et Diadoque de Photicée »￼

Textes de la Philocalie – Hésychius de Batos et Diadoque de Photicée

Cette collection, dont ce volume est le second (suite à Évagre et Cassien), souhaite fournir une nouvelle version en langue française des textes de la Philocalie. De plus, cette nouvelle version est enrichie des commentaires théologiques et spirituels de la Philocalie roumaine du Père Dumitru Stăniloae, pour la première fois traduits en langue française, ainsi que d’annexes extrêmement utiles pour restituer ces écrits dans leur contexte et en saisir la pensée profonde.

Contient :

Hésychius :

« La vie et l’œuvre d’Hésychius de Batos »

« À Théodule, discours sur la sobriété (nepsis) et la vertu, divisé en deux-cent-trois chapitres »

Diadoque :

« La vie et l’œuvre de Diadoque de Photicée »

« Définitions »

« Discours ascétique divisé en cent chapitres pratiques sur la connaissance spirituelle et le discernement »

Annexes : Tableau de la vie ascétique selon Évagre

Glossaire

Disponible en ligne sur le site ad monastère de la Transfiguration.

Pour connaître l’importance de la Philocalie dans la spiritualité orthodoxe, vous pouvez regarder l’émission Orthodoxie sur France 2 !