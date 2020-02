Visite aux États-Unis d’une délégation de l’Église orthodoxe serbe du Monténégro

Le lundi 3 février 2020 la délégation du Conseil épiscopal de l’Église orthodoxe serbe du Monténégro, S.E. Mgr Méthode, évêque de Dioclée et Radomir Nikčević archiprêtre et doyen épiscopal de Herceg Novi, ont rencontré les représentants du Département d’État à Washington. Au cours d’une conversation inhabituellement longue et fructueuse avec des représentants de quatre branches différentes du Département d’État, ils ont discuté de la situation actuelle et des droits humains fondamentaux au Monténégro : respect du droit à la liberté religieuse, du droit de propriété, de réunion et du droit à la liberté d’expression, ainsi que des exemples de discrimination de religion, de langue et de nationalité dans ce pays. Les délégués du Conseil épiscopal de l’Église orthodoxe serbe du Monténégro ont averti que la nouvelle loi sur la liberté de religion de l’État du Monténégro, qui à ce jour provoque des protestations pacifiques massives de la part des croyants orthodoxes, tant citoyens serbes que monténégrins, mais aussi de citoyens appartenant à d’autres religions, empiète radicalement et intolérablement sur la liberté de religion, dans l’aspect collectif. Les dispositions les plus problématiques de la loi sont celles que le gouvernement déclare comme des « questions politiques ». Ce sont les questions du nouvel enregistrement des églises et des communautés religieuses et de la confiscation de leurs biens : objets sacrés et terres qui leur appartiennent légalement depuis des siècles. À cette fin, le Gouvernement a introduit une application rétroactive inacceptable de la loi, interdite par la Constitution du Monténégro elle-même. Dans la conversation avec les représentants américains, il a été déclaré que la loi monténégrine contestée avait été adoptée sans un dialogue global, institutionnel et ouvert, non seulement contrairement aux recommandations de la Commission de Venise, mais aussi à la position explicite de l’ambassadeur américain pour la liberté de religion, M. Sam Brownback, exprimée lors de sa visite au Monténégro le 15 novembre 2019. Les représentants serbes ont également indiqué que l’analyse de cette loi montre clairement que les recommandations les plus importantes de la Commission de Venise du 24 juin 2019 soit n’ont pas été adoptées, soit ont été vidées de sens, et qu’également les recommandations très importantes et contraignantes de l’OSCE / BIDDH des Lignes directrices de 2004 et de 2014 n’ont pas du tout été incluses dans le texte de la loi. Selon eux, elle regorge de normes juridiques contraires à la Constitution et à l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, aucune proposition de nature juridique, faite par le Conseil épiscopal n’a été adoptée. Les délégués du Conseil épiscopal ont enfin souligné que la loi contestée avait principalement pour fonction de discriminer l’Église serbe comme majoritaire (comme l’ont répété à plusieurs reprises les plus hauts représentants du Gouvernement et du Parlement du Monténégro), en introduisant le particularisme juridique, la liquidation légale de la subjectivité juridique acquise et confirmée par la justice de l’Église serbe et la confiscation des biens ecclésiastiques sacrés et d’autres biens immobiliers dans un processus discriminatoire ad hoc. La délégation poursuit sa visite à la capitale des États-Unis, où elle rencontrera des responsables américains dans les prochains jours.

