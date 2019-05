Mgr Jérôme a souligné que « nous devons laisser de côté les petitesses, et nous devons surmonter toutes les difficultés possibles et accomplir notre œuvre comme le veut l’Église ». De son côté, le patriarche œcuménique a déclaré : « Je veux, devant toutes les personnes présentes, exprimer ma joie et mon émotion de me trouver à nouveau à votre siège, dans la cité d’Athènes, et à l’occasion d’un événement si joyeux. Le centre de gérontologie que nous allons inaugurer demain est une œuvre que glorifie l’Église. Je me réjouis également particulièrement pour la délicatesse que vous avez manifestée en m’envoyant l’invitation, non par la poste, mais par l’intermédiaire de votre vicaire général, l’évêque de Thespia. Je l’ai apprécié et comme vous le savez, j’ai répondu immédiatement ». Après la rencontre, le patriarche œcuménique a souligné que « nous avons eu une communication bonne et utile avec le bienheureux frère l’archevêque Jérôme. C’est notre première rencontre après certains troubles qui ont surgi parmi nous. Cela est humain. Il nous faut avoir la force de les surmonter et de continuer pour le bien de l’Église. Sa Béatitude [l’archevêque d’Athènes] a pris une très belle et fraternelle initiative de m’inviter à l’inauguration à Dilesi [près d’Athènes], et c’est une occasion de réchauffer nos relations, comme je l’avais écrit dans la lettre de remerciements que je lui ai adressée lorsque j’ai reçu son invitation. Il est humain, dans la vie des personnes et des Églises que surgissent des moments désagréables, mais pour ce qui concerne l’Église de Grèce et le Patriarcat œcuménique, comme le veut l’expression populaire, on ne peut rompre les liens du sang. Nous cheminerons ainsi en partageant la même foi et en tant que frères. Nous sommes responsables devant nos Églises et le peuple de Dieu. Nous avons discuté toutes les questions. Entre autres, Sa Béatitude (l’archevêque d’Athènes) a eu la bonté de m’informer sur sa conversation approfondie d’hier avec l’archevêque de Chypre [concernant la question ukrainienne, ndt]. Nous avons abordé également la question ecclésiastique ukrainienne et d’autres questions qui concernent nos Églises, tandis que nous avons procédé à une information mutuelle au sujet des questions concernant actuellement le Patriarcat et l’Église de Grèce. Nous nous sommes séparés ce soir très satisfaits et en nous aimant mutuellement encore plus ». L’archevêque Jérôme, quant à lui, a déclaré qu’il souscrivait à tout ce qu’avait déclaré le patriarche et a adressé ses remerciements « pour l’occasion d’avoir près de nous notre patriarche ».

Source (dont photographie) : Romfea