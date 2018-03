Vingt années se sont écoulées depuis l’invention des reliques de sainte Matrone de Moscou, l’une des saintes les plus populaires dans la Russie contemporaine. Afin de commémorer cet événement, le patriarche Cyrille s’est rendu le 9 mars au couvent de la Protection de Dieu à Moscou, qui abrite les reliques de la sainte, où il a célébré la divine Liturgie des Présanctifiés, dont on peut visionner ici une partie https://youtu.be/bl-SSPX0NVY. À l’issue de l’office, le patriarche a prononcé l’homélie suivante : « Chaque fois, lorsque vous lisez la vie de sainte Matrone, lorsque vous entendez des récits à son sujet, lorsque vous vous trouvez face à face avec la foi magnifique de notre peuple dans l’aide bénéfique de la sainte, vous vous demandez involontairement comment il était possible pour une femme sainte, infirme, très limitée dans sa communication avec le monde, d’acquérir une force spirituelle aussi immense que, pendant sa vie, des foules de gens allaient lui demander des conseils, de l’aide et des prières. Un grand nombre de gens venaient sur sa tombe au cimetière de Saint-Daniel, et après le transfert de ses reliques et sa canonisation, son nom a commencé à être vénéré dans toute l’Église russe, et même dans le monde orthodoxe entier. Afin de comprendre pourquoi le Seigneur a donné une telle grâce à Matrone, il faut penser à ce que le Seigneur Jésus-Christ Lui-même a accompli. Il a racheté nos péchés, Il est devenu notre Sauveur, mais, pour ce faire ,Il devait Lui-même passer par les souffrances les plus grandes, les moqueries, le terrible supplice sur la Croix. Et là surgit la question qu’ont posée de nombreux penseurs et écrivains, celui même qui se trouve au centre de notre attention, Dostoïevski : qu’est-ce que la souffrance humaine ? Nous percevons habituellement la souffrance comme une sorte de cauchemar, comme quelque chose qu’il faut fuir ou qu’il nous faut oublier immédiatement. Au contact des circonstances difficiles de la vie, nous allons jusqu’à mécontenter Dieu par nos murmures. Or, l’homme croyant, qui passe par les souffrances sans perdre sa foi en Dieu, devient réellement autre. S’il n’y avait dans notre vie une succession d’afflictions, il n’y aurait probablement pas de salut de l’âme, parce que les afflictions produisent la sobriété de l’esprit, la tempérance de la volonté, le renforcement de la foi. Et si l’homme reçoit les afflictions comme cela convient au chrétien, l’affliction se produit toujours pour le salut. Matrone est née dans l’affliction. Elle ne connaissait pas les joies humaines. Elle ne voyait pas les visages des autres, elle ne voyait pas le ciel bleu, elle ne voyait pas le monde qui l’entourait. Il est impossible de se représenter dans quel monde, pour nous inconcevable, rempli d’afflictions, elle vivait, mais dans son âme se produisait quelque chose de grand, qui la fit dès sa vie terrestre même, proche de Dieu, sainte, dont les prières ont aidé les autres. Sans ces souffrances, il n’y aurait pas eu de Matrone. Peut-être ne serait-elle pas devenue, comme ses frères, athée, sans Dieu, elle aurait peut-être gardé la foi, mais il n’y aurait pas eu de sainte et juste Matrone de Moscou. Pour qu’une telle étoile brille, il lui fallait passer par une affliction particulière et une expérience particulière de vie, qui ouvre devant elle, qui n’avait jamais vu le monde l’entourant, la vision d’un autre monde. On dit de telles personnes : « ils ne croient pas – ils savent ». Matrone savait réellement, elle a réellement vu ce monde par ses yeux invisibles, et l’on peut se représenter la puissance de sa prière, elle possédait non la foi, mais la connaissance, celle de la présence divine dans la vie humaine. La vie de la sainte et juste Matrone de Moscou doit nous apprendre beaucoup. Nous devons apprendre à recevoir correctement les afflictions. L’affliction ne doit pas nous détruire, elle ne doit pas amoindrir nos forces, elle ne doit que renforcer notre foi et aiguillonner notre sentiment religieux. Cela se passe ainsi, et très nombreux ceux qui se trouvent ici dans cette église et au dehors qui ne seraient probablement pas devenus profondément croyants si la sainte et juste Matrone de Moscou n’était pas venue pour les aider et surmonter leurs propres afflictions. Chaque fois, lorsque le Seigneur nous fait traverser des difficultés, rappelons-nous de sainte Matrone de Moscou et que Dieu donne que son exemple nous aide à transformer l’affliction en force spirituelle et en joie intérieure, la joie du contact avec le monde d’en-haut, supérieur. Que par ses prières le Seigneur garde la terre russe et tous ceux qui avec foi, espoir et amour, s’adressent à son saint nom. Amen ». Sainte Matrone (+1952) vint au monde sans yeux et perdit l’usage de ses jambes à l’âge de dix-sept ans. Par sa vie ascétique et sa prière incessante, Dieu lui donna le don de prophétie et d’accomplir des miracles. Elle a été canonisée par l’Église orthodoxe russe en 1999.

