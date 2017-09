Michel Stavrou (Institut Saint-Serge) participe au colloque « Convictions et engagements 500 ans de Réformes » – 22 et 23 septembre 2017

À l’occasion des 500 ans de la Réforme, la Fédération protestante de France organise les 22 et 23 septembre à la Mairie de Paris un colloque intitulé « Convictions et engagements 500 ans de Réformes ». Michel Stavrou, professeur de théologie des dogmes à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge est invité à participer à la table ronde du 22 septembre à partir de 18h15. Pour lire le programme complet et s’inscrire en ligne, cliquez ICI !