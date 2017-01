Près de 100.000 habitants de Saint Pétersbourg se sont prononcés contre la restitution à l’Église orthodoxe russe de la cathédrale Saint-Isaac

Plus de 98.000 de Saint-Pétersbourgeois ont signé une pétition contre la restitution à l’Église orthodoxe russe de la célèbre cathédrale Saint-Isaac. Selon une directive municipale en date du 30 décembre 2016, l’église doit être restituée avant le 1er mars 2017, pour une période fixée à 49 ans. Les auteurs de la pétition demandent aux autorités « de ne pas permettre le transfert à l’Église orthodoxe russe des cathédrales Saint-Isaac et Saint-Sauveur-Sur-le-Sang (église érigée en mémoire de l’assassinat du Tsar Alexandre II en 1881) ». Selon eux « le transfert à l’Église orthodoxe russe des monuments-musées, qui sont des cartes de visite de Saint-Pétersbourg, mènera à la limitation des visites par les touristes. Il y a des craintes qui ne sont pas sans fondement, que les efforts de l’Église orthodoxe russe seront insuffisants pour procéder aux restaurations à grande échelle de ces objets uniques du patrimoine culturel, voire même à leur conservation dans leur état actuel ». Les auteurs de la pétition considèrent en outre que la composante culturelle de la cathédrale Saint-Isaac, disparaîtra complètement, étant donné que, selon eux, il est peu probable que l’on continue à y organiser des excursions, des expositions et des concerts de musique classique. Or, comme l’a communiqué aux journalistes le secrétaire de presse du gouverneur de Saint-Pétersbourg, A. Kibitov, la cathédrale Saint-Isaac sera transmise à l’Église russe, mais conservera sa fonction de musée conformément à l’accord conclu entre le gouverneur G. Poltavtchenko et le patriarche Cyrille. De son côté, le président du Département des relations entre l’Église et la société du diocèse de Saint-Pétersbourg, l’archiprêtre Alexandre Péline, a rappelé que l’architecte de la cathédrale, Auguste de Montferrand, a fait figurer sur la frise du monument les paroles tirées de la sainte Écriture : « Ma maison sera appelée maison de prière ». « La décision (de transférer la cathédrale à l’Église orthodoxe russe)… sera une décision juste. Il n’y en a aucune autre. Un magasin doit être un magasin, un hôpital, un hôpital, un musée, un musée, une église, une église… » a-t-il déclaré. Quant à V. Legoïda, président du Département des relations de l’Église orthodoxe russe avec la société et les médias, il a déclaré à son tour : « Le transfert se produit non seulement en conformité avec notre législation, mais avec le doit international : en entrant au Conseil de l’Europe en 1996, la Fédération russe s’est engagée à transférer aux organisations religieuses les objets à but religieux. C’est une obligation internationale ». V. Legoïda a rappelé en outre que l’UNESCO ne s’est jamais opposée à ce que les objets se trouvant sous sa protection soient administrés par des organisations religieuses. À titre d’exemple, on peut citer l’ensemble architectural de la Laure de la Trinité Saint-Serge, ainsi que les monastères de Novodievitchi et Solovki ». « Quant à ceux qui expriment des craintes que l’Église ne puisse faire face à ses engagements, je voudrais leur rappeler… que les exemples mentionnés de remarquable coopération entre l’Église et les musées, à l’heure actuelle, montrent que nous pouvons faire face » a ajouté V. Legoïda, appelant au dialogue constructif tous ceux qui ne sont pas indifférents au sort de la cathédrale Saint-Isaac. Cette cathédrale fut construite de 1818 à 1858, selon les projets de l’architecte français Auguste Ricard de Montferrand. Sa hauteur est de plus de 100 mètres et sa surface intérieure dépasse 4000 m2. Fermée en 1928 par les bolcheviques, la cathédrale fut transformée en 1931 en musée de l’athéisme jusqu’en 1937, où elle devint un musée d’histoire et de l’art. En 2012, sa propriété a été transférée à la municipalité de Saint-Pétersbourg. Trois ans plus tard, le diocèse de Saint-Pétersbourg de l’Église orthodoxe russe s’est adressé aux autorités municipales pour disposer du lieu de culte, mais il se vit alors opposer une fin de non-recevoir.

Source : 1, 2 et 3