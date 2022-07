Anniversaire « noir » pour Sainte-Sophie

Plus de 30 enfants et adultes ont été baptisés en deux jours dans le district de Missenyi, en Tanzanie. Dimanche, le diocèse de Bukoba et de la Tanzanie occidentale du Patriarcat d’Alexandrie a rendu compte de la visite du métropolite Chrysostome à l’église Saint-Jérôme de Bunazi, où il a célébré la Divine Liturgie et baptisé 4 adultes et 10 enfants. Lundi, le diocèse a rendu compte de la visite de

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter