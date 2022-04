Concerts du chœur « Znamenie » le 9 et le 10 avril 2022

Le chœur russe de Paris « Znamenie », dirigé par Ekaterina Anapolskaya, donne deux concerts : samedi le 9 avril 2022 à 16h à l’Église Saint-Séverin, 3 rue des Prêtres St Séverin, 75 005 Paris (métro : Saint Michel ou Cluny Sorbonne) ; dimanche le 10 avril à 17h à l’Église Notre-Dame de Grâce de Passy, 10 rue de l’Annonciation, 75 016 Paris (métro Passy).

Au programme : Via Crucis de Franz Liszt (œuvre rare en concert), Angélisme n°77 de David ALan-Nihil et chants liturgiques orthodoxes de tradition russe pour le Carême et Pâques.

Solistes : Catherine Yanoff, Gabrielle Saveli, Matthias Rossbach, Nikita Krougly-Encke ; orgue : Anna Homenya.

Une collecte sera destinée à l’aide humanitaire pour les victimes de la guerre en Ukraine.