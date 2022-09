Le discours d’intronisation du métropolite Job de Pisidie

L’intronisation du métropolite Job de Pisidie a eu lieu hier, samedi 17 septembre 2022, à l’église Saint-Alypius à Antalya.

Le patriarche œcuménique était représenté par le métropolite Chrysostome de Myra. D’autres hiérarques du Trône patriarcal étaient également présents.

L’exarque du patriarche œcuménique à Kiev, l’évêque Michel de Comane, qui avait été prêtre à l’église Saint-Alypius de 2011 à 2019, est arrivé d’Ukraine pour l’intronisation. En outre, le métropolite Job a été son professeur pendant ses études à l’Institut d’études théologiques du Patriarcat œcuménique à Chambésy.

Voici le discours d’intronisation de M. Job de Pisidie :

« Discours d’intronisation de Son Éminence le métropolite Job de Pisidie

(Antalya, le 17 septembre 2022)

Éminence, Métropolite de Myre, Mgr Chrysostome, représentant de Sa Toute Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée,

Éminences, Excellences,

Révérends Pères,

Frères et sœurs bien-aimés en Christ,

Doxologie, adoration et action de grâces au Dieu trinitaire qui a jeté les yeux sur l’humilité de son indigne serviteur et l’a rendu digne d’être élevé sur le siège historique et prestigieux de la sainte métropole de Pisidie.

Ma reconnaissance profonde va à Sa Toute Sainteté notre patriarche œcuménique Bartholomée pour l’amour paternel et la confiance qu’il manifeste envers ma personne depuis ma jeunesse et pour le paradigme de pasteur et d’ouvrier infatigable de la Vigne du Seigneur qu’il nous donne. Mes remerciements vont aussi aux membres du Saint et Sacré Synode qui l’entoure pour leur vote honorable et pour leurs prières entendues par Dieu.

Frères et sœurs bien-aimés de la métropole de Pisidie sauvée par Dieu, vous m’accueillez aujourd’hui selon la volonté de l’Église Mère en tant que votre pasteur et votre père spirituel. Vous ne m’êtes pas inconnus, car par la volonté de Dieu et sa providence, je vous avais déjà visité à l’invitation et avec la permission de mon prédécesseur qui repose parmi les saints, le métropolite Sotirios de bienheureuse mémoire. C’est avec joie que je vous retrouve en ce jour, reconnaissant de nombreux visages familiers et avec l’impatience de faire connaissance de près avec les nouveaux. Je me confie à vos prières pour que la diaconie pastorale que vient de me confier la Sainte et Grande Église du Christ soit profitable au salut de vos âmes et pour la gloire du Dieu miséricordieux et philanthrope.

La sainte métropole de Pisidie est une métropole apostolique. En effet, lors de son premier voyage missionnaire, le saint apôtre Paul, accompagné de saint Barnabé, se rendit à Antioche de Pisidie (Ac 13,14). C’est là que les saints apôtres, voyant que les Juifs repoussaient la Parole de Dieu qu’ils annonçaient, ont décidé de se tourner vers les païens (Ac 13,46), selon l’ordre du Seigneur : « Je t’ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 13,47). Pour cette raison, notre Sainte Église vénère saint Paul comme « l’apôtre des nations », car il fut le premier parmi les apôtres à comprendre l’universalité du salut apporté par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et le caractère universel de l’Église.

En effet, l’Église n’appartient pas à une nation en particulier, mais embrasse tous les peuples de la terre selon le commandement du Seigneur qui veut que « tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tim 2,4). C’est à ce ministère que se consacre depuis toujours la Sainte et Grande Église du Christ, notre Patriarcat œcuménique, qui n’a jamais été restreint par quelconque caractère national, mais qui, au contraire, est au service de tous les chrétiens orthodoxes, indépendamment de leur race, de leur origine ethnique ou de leur langue, et c’est ainsi qu’œuvre également notre sainte métropole qui embrasse des fidèles d’origines diverses.

Notre métropole est aussi une métropole historique. Depuis l’époque apostolique jusqu’à la fin du 18e siècle, une nuée de témoins a brillé en Pisidie, mais aussi aux alentours des villes de Sidé et d’Antalya. Des milliers de martyrs, d’évêques et de moines, connus ou inconnus, y ont mené le bon combat et ont rendu témoignage de la bonne nouvelle de l’universalité du salut en Jésus-Christ.

Au 6e siècle, la Très Sainte Mère de Dieu, notre mère à tous, y a également manifesté sa protection et sa bienveillance par l’intermédiaire de son icône miraculeuse de Pisidie qui était vénérée dans la ville de Sozopolis et qui suintait abondamment de la myrrhe. C’est à cette icône miraculeuse que se référait le saint patriarche Germain de Constantinople lors de la controverse iconoclaste pour rappeler les nombreux miracles et guérisons qui s’accomplissent par la grâce de Dieu à travers les saintes icônes, écrivant à l’évêque Thomas de Claudiopolis : « Le plus évident de tous [les témoignages], qui ne peut être nullement contesté ni mis en doute, est l’icône de la Très Pure Mère de Dieu, qui se trouve depuis des temps très anciens à Sozopolis de Pisidie, et qui suinte de la myrrhe depuis sa paume qui est peinte. De ce miracle nombreux sont les témoins » (PG 98,185AB). Puisse-t-elle toujours nous protéger et venir à notre secours !

À la suite de cette nuée de témoins se sont illustrés à la tête de notre sainte métropole de remarquables et illustres hiérarques. Parmi eux, il convient de mentionner le métropolite Eugène (1814-1821) qui devint par la suite patriarche œcuménique, succédant au saint hiéromartyr Grégoire V ; ou encore le métropolite Gérasime III (1893-1906, 1912-1923) qui soutint avec ferveur les lettres à Sparte de Pisidie, qui était alors le siège de notre métropole ; ou plus récemment, le métropolite Ézéchiel (1974-1979) qui avait précédemment servi comme directeur de l’École théologique de la Sainte-Croix à Boston et qui avait été le premier archevêque d’Australie. Que leur mémoire soit éternelle !

Enfin, notre métropole est une métropole missionnaire. Ceci nous a été rappelé par mon prédécesseur immédiat, le métropolite Sotirios de bienheureuse mémoire, une grande figure spirituelle et un missionnaire inlassable de la Sainte et Grande Église du Christ qui, après avoir été le premier métropolite de Corée (1995-2008), fit renaître la vie ecclésiale dans cette sainte métropole après plusieurs décennies de silence dues à la grande catastrophe, en ravivant la foi et le culte à Dieu par la catéchèse, la prédication et l’ecclésialisation en préparant la dédicace de quatre églises qui fonctionnent maintenant de manière régulière dans les villes d’Antalya, Alanya et Sidé. Puissions-nous avoir son intercession et poursuivre son œuvre admirable dans le même esprit d’humilité et de prière.

Car l’œuvre de l’Église est en premier lieu missionnaire qui est une nécessité découlant du dernier commandement de son Chef, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui enjoint ses disciples : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28,19-20). C’est à cette nécessité que se réfère également le saint apôtre Paul, fondateur de l’Église de Pisidie, lorsqu’il affirme : « Si j’annonce l’Évangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile ! » (1 Co 9,16).

L’Église est la continuation de l‘œuvre du Christ, le Bon Pasteur qui est venu « chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19,10). Pour cette raison, notre sainte métropole est au service de tous ceux qui cherchent la vie nouvelle en Christ à travers les saints mystères et qui veulent connaître la vérité de l’Évangile, indépendamment de leur origine ou de leur situation. Afin de réaliser cette œuvre essentielle, notre métropole est redevable à ses nombreux amis en Grèce qui la soutiennent tant moralement que financièrement, à qui nous exprimons notre reconnaissance du fond du cœur. Je remercie également toutes les personnes ici présentes, venues de près ou de loin, pour votre soutient et votre intérêt à cette diaconie. Nous comptons sur votre aide constante afin de poursuivre cette œuvre bénie de Dieu !

Éminences, Excellences, Pères, frères et sœurs en Christ,

Notre Sauveur nous dit dans l’Évangile que « la moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers » (Mt 9,37). Je rends grâce à Dieu de trouver ici, en cette sainte métropole, d’excellents ouvriers qui seront mes collaborateurs : Son Excellence l’évêque Ambroise d’Eudociade, un évêque tout à fait digne, ainsi que de jeunes prêtres et diacres dévoués au Christ, ainsi que de nombreux fidèles actifs ayant la soif de la connaissance de Dieu. Que notre vie ecclésiale reflète le mystère de la Pentecôte où, en partageant les langues de feu, le Très-Haut invite tous les hommes à l’unité. Pour cela, demandons-lui la grâce du Très Saint-Esprit pour l’accomplissement de notre mission, « l’unique nécessaire », par l’intercession de notre Souveraine de Pisidie et de tous les saints qui ont brillé en cette éparchie protégée de Dieu. Qu’à notre Dieu soit la gloire dans les siècles des siècles ! Amen. »

