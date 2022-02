￼Le patriarche œcuménique Bartholomée condamne l’invasion russe en Ukraine

Le Patriarcat œcuménique a publié aujourd’hui le communiqué suivant :

« Bouleversé par l’invasion du territoire de la République d’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie à l’aube aujourd’hui, Sa Toute Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a contacté par téléphone S.B. le primat de l’Église orthodoxe [autocéphale, ndt] d’Ukraine, le métropolite Épiphane. Il lui a exprimé sa profonde tristesse face à cette violation flagrante de toute notion de légitimité internationale, ainsi que son soutien au peuple ukrainien qui lutte pour ce qu’il y a de plus sacré, et aux familles des victimes innocentes.

Sa Toute-Sainteté condamne cette attaque, non provoquée, de la Russie contre l’Ukraine, un État indépendant et souverain d’Europe, ainsi que la violation des droits de l’homme et la violence brutale contre nos semblables et, surtout, contre les civils.

Le patriarche Bartholomée prie que le Dieu de l’amour et de la paix éclaire les dirigeants de la Fédération de Russie pour qu’ils comprennent les conséquences tragiques de leurs décisions et de leurs actions, qui pourraient même l’amorce d’une guerre mondiale.

Le patriarche Bartholomée exhorte les dirigeants de tous les États, des institutions européennes et des organisations internationales à œuvrer à un règlement pacifique de cette situation critique par un dialogue sincère, seul moyen de résoudre tous les problèmes et de régler tous les différends.

Le Patriarche œcuménique invite fraternellement les Églises orthodoxes locales, ainsi que tous les chrétiens et toute personne de bonne volonté, à prier sans cesse pour le peuple ukrainien et pour l’établissement de la paix et de la justice en Ukraine ».

