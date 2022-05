￼Une liturgie de réconciliation sera célébrée par l’Église orthodoxe serbe et l’Église orthodoxe macédonienne – Archevêché d’Ohrid ce jeudi à Belgrade

Pour donner suite à la décision de l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe de rétablir la pleine communion liturgique et canonique avec « l’Église orthodoxe macédonienne – Archevêché d’Ohrid, une liturgie de réconciliation sera célébrée le jeudi 19 mai à Belgrade nous apprend le communiqué officiel, traduit ci-dessous.

« Bonne nouvelle ! Liturgie de réconciliation !

‘Comme c’est beau et agréable quand tous les frères vivent ensemble !’ (Psaume 133)

Avec gratitude envers le Seigneur et avec joie, nous informons toute la plénitude de la Sainte Église que Sa Sainteté le patriarche serbe Porphyre et Sa Béatitude l’archevêque d’Ohrid et de Macédoine Stéphane, avec tous les hiérarques de l’Église orthodoxe serbe et de l’Église orthodoxe macédonienne – Archevêché d’Ohrid, le jeudi 19 mai 2022, concélèbreront la sainte liturgie dans la cathédrale Saint-Sava de Belgrade, rétablissant ainsi la communion liturgique et canonique des deux Églises sœurs conformément à la décision de la sainte Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe.

Nous invitons les fidèles de la capitale Belgrade à participer dans la prière à cet événement unique et joyeux. »

