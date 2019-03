10 MARS

Dimanche de l’abstinence des laitages, mémoire de l’exil d’Adam du paradis – dimanche du Pardon ; Saint Codrat, avec saints Denis, Cyprien, Anect, Paul, Crescent, un autre Denis, Victorin, Victor, Nicéphore, Claude, Diodore, Sérapion, Papias et Léonide, tous martyrs à Corinthe avec de nombreux compagnons (258) ; sainte Anastasie, recluse à Scété (567) ; saint Droctovée, abbé de Saint-Germain-des-Prés, disciple de saint Germain de Paris (580) ; saint Émilien, confesseur (675) ; saint Jean de Khakhouli (X-XIème s.) ; saint Michel d’Agrapha en Thessalie, néo-martyr grec (1544); saint hiéromartyr Démètre (Legeïdo), prêtre (1938).

SAINT CODRAT

Laissé orphelin alors qu’il était encore un nouveau-né, saint Codrat fut nourri par une nuée qui descendait du ciel et lui procurait tout ce qui lui était nécessaire. Il vécut ainsi dans la solitude, à l’imitation du saint Précurseur, en n’ayant d’autre souci que de plaire à Dieu, jusqu’à l’âge de vingt ans. Établi à Corinthe au temps de la persécution de Dèce (249-251) et de Valérien (253-259), pour y étudier la médecine, il se lia d’amitié spirituelle avec d’autres jeunes chrétiens qui souhaitaient se consacrer au Seigneur. Arrêtés par ordre du proconsul Tertius, ils furent soumis à la flagellation et à d’autres terribles supplices après une noble apologie de leur espérance. Puis on les attacha derrière des chevaux et on les traîna à travers les rues, jusqu’à l’extérieur de la ville où ils furent décapités. Une fontaine d’eau vive, qui avait la propriété de guérir toutes sortes d’infirmités, jaillit sur le lieu de leur martyre, où l’on construisit par la suite une église pour abriter leurs reliques.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire du dimanche du 8ème ton

Du haut des cieux, Tu es descendu, ô Miséricordieux ! Tu as accepté les trois jours au Tombeau afin de nous libérer des passions : ô notre Vie et notre Résurrection, Seigneur, gloire à Toi !

Kondakion du dimanche de l’abstinence des laitages, ton 6

Guide de sagesse, Donateur de l’intelligence, pédagogue des insensés, protecteur des pauvres, affermis et instruis mon cœur, Maître; accorde-moi la parole, ô Parole du Père. Car voici, je n’empêcherai pas mes lèvres de Te crier : Miséricordieux, aie pitié de moi qui suis tombé !

ÉPITRE DU JOUR

Romains XIII, 11 – XIV,4

Frères, le salut est désormais plus près de nous qu’au temps où nous avons cru. La nuit s’avance, le jour est proche. Laissons là les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Comme en plein jour, conduisons-nous avec dignité : point de ripailles ni d’orgies, pas de luxure ni de débauche, pas de querelles ni de jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. Envers celui qui est faible dans la foi, soyez accueillants, sans vouloir discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre n’a pas cette force et poursuit sa diète de végétarien. Que celui qui mange de tout ne méprise pas l’abstinent, et que l’abstinent ne juge pas celui qui mange de tout, puisque Dieu l’a reçu. Toi, qui es-tu pour juger le serviteur d’autrui ? Qu’il demeure ferme ou qu’il tombe, cela ne regarde que son maître. D’ailleurs il restera ferme, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir.

ÉVANGILE DU JOUR

Matth. VI, 14-21

Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.

