15 avril

DIMANCHE DE THOMAS

Saints Apôtres des 70 : Aristarque, Pudens et Trophime (vers 67) ; saintes Anastasie et Basilisse, martyres à Rome (Ier s.) ; saints martyrs Soukhia et ses compagnons : André, Anastase, Thalalée, Théodoret, Ivchirion, Jordain, Condrat, Lucien, Mimnenos, Nerangios, Polyeucte, Jacques, Phocas, Domentien, Victor, Zosime (Géorgie, 100-130) ; saint martyr Sabbas le Goth (372) ; saint Paterne, évêque de Vannes (vers 565) ; saint Ortaire, abbé de Landelle (VIème s.) ; sainte Hunne, veuve en Alsace (600) ; saint Sévestre, abbé à Moutier-Saint-Jean (625) ; saint Abbon, évêque de Metz (707) ; saint hiéromartyr Alexandre (Gnevouchev) (1930).

LE DIMANCHE DE THOMAS

Nous commémorons ce dimanche l’apparition du Seigneur aux apôtres, après Sa Résurrection, et le toucher de Ses plaies par l’apôtre Thomas. L’apparition du Seigneur ressuscité à l’apôtre Thomas et aux onze autres disciples est fixée le premier jour suivant la semaine pascale, parce que les circonstances de cette apparition constituent une preuve incontestable de la Résurrection du tombeau, « comme de la chambre nuptiale, avec Sa chair immaculée ». Le huitième jour après Pâques, comme achèvement des solennités de la Semaine Lumineuse, constituait depuis les temps anciens une solennité particulière. Le dimanche de Thomas est également appelé « antipâques », ce qui signifie « au lieu de Pâques », parce que l’Église a transféré à ce dimanche une partie des antiques matines pascales, qui furent remplacées par celles de St Jean Damascène que nous célébrons de nos jours. Depuis ce jour commence le cycle des dimanches et des semaines de toute l’année. Selon l’usage de l’Église Russe, on commémore les défunts le mardi suivant le dimanche de Thomas. La raison en est que le typicon autorise de nouveau, la commémoraison des défunts à partir du lundi de Thomas. C’est ainsi que les croyants se rendent sur la tombe de leurs proches pour annoncer la joyeuse nouvelle de la Résurrection du Christ. De là vient l’appellation de ce jour « radonitsa » en russe (radost’ = la joie). La commémoraison des défunts après Pâques remonte aux temps les plus anciens. St Ambroise de Milan, dans l’une de ses homélies dit : « Il est digne et juste, après les solennités pascales que nous avons célébrées, de partager notre joie avec les saints martyrs, et de leur annoncer la joie de la Résurrection du Christ, à eux en tant que participants aux souffrances du Seigneur ». Ces paroles de St Ambroise, bien que se rapportant aux martyrs, peuvent confirmer notre usage de commémorer les défunts après Pâques, eu égard au fait que, dans les temps anciens, on enterrait les défunts parmi les martyrs.

SAINTS APÔTRE ARISTARQUE, PUDENS ET TROPHIME

Membres du collège des Soixante-Dix, ces trois saints étaient disciples de saint Paul. Ils prêchèrent avec lui le saint Évangile, partageant ses afflictions et ses épreuves, pour l’édification de la sainte Église du Christ. Saint Aristarque était Juif originaire de Thessalonique. Tenu en grande estime par saint Paul, il accompagna l’Apôtre dans ses voyages missionnaires. Lorsqu’ils prêchèrent à Éphèse, les orfèvres du sanctuaire d’Artémis, craignant la perte de leurs profits, se précipitèrent dans un grand tumulte sur Aristarque et les autres compagnons de Paul, et les traînèrent au théâtre (Ac 19). Il aida ensuite l’Apôtre à rassembler la collecte des chrétiens d’Asie Mineure en faveur de leurs frères affligés de Palestine, puis il le suivit jusqu’à Rome, lors de sa première captivité (en l’an 60-62). Saint Paul le nomme son compagnon de captivité (Col 4, 10) et sa consolation. Il devint par la suite évêque d’Apamée en Syrie et jouissait de la réputation d’un second Jean-Baptiste, à cause de la tunique de peau dont il était vêtu et de sa vie ascétique. Il fut martyrisé au cours de la persécution de Néron.

Saints Pudens et Trophime sont mentionnés par saint Paul dans sa seconde Épître à Timothée (4, 20-21), et dans les Actes des Apôtres saint Luc précise que saint Trophime était originaire d’Éphèse. Après l’opposition rencontrée à Éphèse, il accompagna saint Paul en Europe. L’ayant attendu à Troas, il se joignit à Tychique et aux autres compagnons de l’Apôtre lors de sa dernière visite à Jérusalem (Ac 20, 4-5), en tant que représentant des Églises d’Asie, porteur des fruits de la collecte réunie pour venir en aide aux frères éprouvés de la mère des Églises (Ac 20, 1-5 ; 1 Co 16, 1-4). Mais une fois en ville, des pèlerins juifs d’Asie le reconnurent en compagnie de Paul, et après avoir trouvé l’Apôtre dans le Temple avec quatre autres disciples, ils en conclurent qu’il avait introduit un païen dans l’enceinte sacrée, et provoquèrent un grand tumulte dans la foule. On s’empara de Paul et on le tira hors du Temple, en vue de la mettre à mort, mais les soldats de la garnison romaine intervinrent et le conduisirent dans la forteresse Antonia (Ac 21, 27).

Dans sa seconde Épître à Timothée (2 Tim 4, 20), Paul rapporte que, conduit vers Rome pour son second emprisonnement, il avait laissé Trophime malade à Milet. Il semble que Trophime fut martyrisé au cours de la persécution de Néron, en compagnie de Pudens et d’autres disciples.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de Pâques, ton 5

Le Christ est ressuscité des morts, par Sa mort Il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné la vie.

Tropaire du dimanche de Thomas, ton 7

Le sépulcre étant scellé, Toi qui es la Vie, ô Christ Dieu, Tu t’es levé du tombeau, et les portes étant fermées, Toi, la Résurrection de tous, Tu t’es présenté devant Tes disciples, par eux renouvelant en nous un esprit droit, dans Ta grande miséricorde.

Kondakion du dimanche de Thomas, ton 8

Voulant s’assurer de Ta Résurrection, Thomas scruta de sa droite curieuse Ton côté vivifiant, ô Christ Dieu ; aussi, lorsque Tu entras, les portes étant fermées, il Te clama avec les autres apôtres : Tu es mon Seigneur et mon Dieu.

Kondakion des saints Apôtres, ton 2

La sainte fête des Apôtres brille sur nous, * elle chasse les ténèbres du péché pour ceux qui chantent: * Voici la lumière, notre délivrance est venue.

ÉPITRE DU JOUR

Ac V,12-20

En ces temps-là, beaucoup de miracles et de prodiges s'accomplissaient au milieu du peuple par la main des apôtres, et ils se tenaient tous ensemble sous le portique de Salomon, personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple faisait leur éloge à haute voix, et la multitude d'hommes et de femmes qui croyait au Seigneur augmentait de plus en plus. On allait jusqu'à sortir les malades dans les rues, en les mettant sur des lits ou sur des civières, afin qu'au passage de Pierre son ombre touche l'un d'eux. La foule accourait aussi des cités voisines de Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs ; et tous étaient guéris. Alors intervint le grand prêtre, et tout son entourage, à savoir le parti des Sadducéens. Pleins de fureur, ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent en prison. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : « Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de vie ».

ÉVANGILE DU JOUR

Jn XX, 19-31

Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit: La paix soit avec vous! Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru! Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.