17 octobre (ancien calendrier)/30 octobre (nouveau)

Jour de Jeûne

Saint Osée, prophète; saint André de Crète, moine, martyr (767) ; saints Côme et Damien, anargyres, martyrs en Arabie avec leurs frères saints Léonce, Anthime et Eutrope (vers 303) ; saint Florent, évêque d’Orange (VIème s.) ; saint Béraire, évêque du Mans (vers 680) ; saint Loup, évêque d’Angers (VII) ; saint Baudoin, archidiacre, martyr à Laon (vers 680) ; sainte Anstrude (ou Austrude), abbesse à Laon (VIIème s.) ; transfert des reliques de saint Lazare, l’ami du Christ, de Chypre à Constantinople (898) ; saint Joseph, catholicos de Géorgie (1770) ; saints néo-martyrs de Russie : Néophyte (Lioubimov) еt Anatole (Ivanovsk) prêtres, saints martyrs Jacinthe (Pitatelev) et Calliste (Oparine), moines, (1918), et Alexandre, archevêque de Semipalatinsk (1937).

Saint PROPHÈTE OSÉE

Le saint prophète Osée, fils de Béeri, était de la tribu d’Isachar. Il vécut sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, et de ses successeurs, rois du royaume schismatique d’Israël (ou de Samarie, vers 734 av. J.-C.). Comme d’autres prophètes, Osée ne fut pas seulement par ses paroles l’interprète des messages de Dieu à son peuple, mais c’est par sa vie même qu’il révéla les mystères du dessein de Dieu. Le Seigneur lui commanda en effet d’épouser une femme se livrant à la prostitution, qui lui serait infidèle comme le peuple d’Israël était infidèle à la divine Alliance en se livrant aux cultes idolâtres. En des accents déchirants, Osée exprime dans sa prophétie l’amour déçu du Seigneur et les menaces des terribles châtiments qui attendent le peuple adultère : l’invasion étrangère et l’exil. Cependant Dieu ne châtie que pour sauver, il aime trop le peuple qu’il s’est choisi pour donner cours à toute l’ardeur de sa colère (Os 11, 9). Dieu conduira à nouveau son peuple dans le désert (c’est-à-dire l’exil) comme au temps de la sortie d’Égypte (Os 2,16), afin de le séduire et de parler à son cœur, et pour que, dans le repentir et les larmes, l’épouse retourne pour toujours vers son divin Époux et jouisse éternellement de sa paix, de sa tendresse et de son amour. Alors Dieu dira à l’Église : « Tu es mon peuple », et elle répondra : « Mon Dieu ! » (Os 2, 20sv). Cette réconciliation de Dieu avec son peuple ne sera vraiment réalisée que lorsque le Christ viendra, comme l’atteste Osée, libérer les hommes du pouvoir de la mort et lorsque l’on pourra s’écrier dans la lumière du matin de Pâques : « La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ? » (Os 13, 14 et 1 Cor 15, 55). Ayant accompli la mission que Dieu lui avait confiée, Osée s’endormit en paix et fut enterré dans la terre de ses pères. Il ressemblait, dit-on, à Joachim, le père de la Mère de Dieu, et plus encore à Joseph, son mari selon la Loi.

(Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras)

Tropaire du saint prophète Osée, ton 2

Célébrant la mémoire de ton prophète, Seigneur, * par ses prières, * nous t’en supplions, sauve nos âmes.

Tropaire de saint André de Crète, ton 4

T’exerçant dans la montagne aux combats ascétiques, * tu brisas l’assaut des ennemis spirituels avec l’armure de la Croix; * de même sur le stade tu luttas vaillamment * pour abattre l’empereur copronyme grâce au glaive de la foi; * pour l’un et l’autre de ces exploits * tu fus couronné par Dieu doublement, * bienheureux André, saint moine et martyr.

Kondakion de saint André de Crète, ton 3

En ce jour la cité reine fête brillamment * ta mémoire porteuse de clarté; * elle invite à l’allégresse toute ville et tout pays, * car ton corps aux multiples combats, * elle jubile de le posséder comme un immense trésor, * saint martyr André, luminaire de l’orthodoxie.

ÉPITRE DU JOUR

Ph II, 24-30

J’ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi je viendrai bientôt. J’ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d’oeuvre et de combat, par qui vous m’avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort ; mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n’eusse pas tristesse sur tristesse. Je l’ai donc envoyé avec d’autant plus d’empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Car c’est pour l’œuvre de Christ qu’il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez.

ÉVANGILE DU JOUR

Lc IX, 44-50

Pour vous, écoutez bien ceci: Le Fils de l’homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole; elle était voilée pour eux, afin qu’ils n’en eussent pas le sens; et ils craignaient de l’interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l’esprit, savoir lequel d’entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit: Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même; et quiconque me reçoit reçoit celui qui m’a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c’est celui-là qui est grand. Jean prit la parole, et dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom; et nous l’en avons empêché, parce qu’il ne nous suit pas. Ne l’en empêchez pas, lui répondit Jésus; car qui n’est pas contre vous est pour vous.