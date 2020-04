À Chypre, les voix s’intensifient en faveur de l’ouverture des églises

À Chypre, les voix s’intensifient pour l’ouverture des églises, alors qu’un mois s’est passé depuis que le président Nikos Anastasiadis a communiqué les mesures restrictives qui concernent également les églises. Dans sa lettre du 24 février adressée à l’archevêque de Chypre Chrysostome, le métropolite de Limassol Athanase demande à ce qu’il soit procédé à la convocation immédiate du Saint-Synode de l’Église de Chypre, afin que soit discutée la question de la pandémie du coronavirus. « Le peuple attend la voix et les encouragements du Saint-Synode de notre Église. Il est donc important que nous, qui par la grâce de Dieu sommes en charge du plérôme des fidèles du Christ, échangions des idées et des expériences, afin de ne pas donner l’impression que chacun fait ce qu’il lui plaît et que nous ne pouvons nous accorder sur une ligne commune pour faire face à des problèmes si importants, qui éprouvent notre patrie et le monde entier », souligne, entre autres, le hiérarque. Celui-ci propose également que la réunion du Saint-Synode se déroule comme suit : « S’il y a un problème de sécurité sanitaire provenant de l’éventuelle transmission du coronavirus pendant une réunion du Saint-Synode qui dure plusieurs heures, nous pouvons nous réunir en restant dans nos diocèses et en utilisant la téléconférence, comme cela est le cas pour les réunions gouvernementales et autres. Le Saint-Synode de l’Église de Grèce utilise déjà la téléconférence pour ses propres réunions ». Par ailleurs, 152 professionnels de la santé à Chypre ont demandé, dans une lettre au président de la République chypriote, d’ouvrir les églises. « Nous demandons donc, de la même façon que l’on prend bien les mesures nécessaires pour la santé des citoyens, les dispositions en vue de la nourriture du corps et de l’accès des citoyens aux supermarchés, aux fast-foods, aux boulangeries et aux banques, et de même que sont entreprises d’autres actions similaires, tout comme des dispositions pour les animaux domestiques, il faudrait pareillement s’occuper de la nourriture spirituelle des citoyens, par la possibilité de se rendre dans les églises et de participer à la sainte Communion pour ceux qui le souhaitent, en prenant les mesures nécessaires » écrivent-ils dans leur lettre. Pour ce qui concerne la question de la contamination éventuelle par la sainte communion, les médecins soulignent : « Comme vous le savez vous-mêmes, en tant que chrétiens orthodoxes, la sainte communion est le Christ Lui-même et la participation des chrétiens orthodoxes à celle-ci ne constitue pas un simple rituel religieux, mais la base de leur foi, ainsi que leur droit inaliénable. Bien que nous soyons sûrs que vous, en tant que chrétien orthodoxe, partagiez les doctrines de l’orthodoxie, parmi lesquelles la sainte communion est « le viatique de vie éternelle », et que par celle-ci, il est impossible que les virus soit transmis, nous vous faisons savoir qu’il n’existe aucun article, étude ou recherche scientifiques qui prouve que par la sainte communion sont transmis les microbes ou les virus ».

Source