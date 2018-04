2 avril (ancien calendrier/15 avril (nouveau)

DIMANCHE DE THOMAS

Saint Tite le thaumaturge (IXème s.), saint Amphien, martyr à Césarée de Palestine et son frère saint Edèse, martyr à Alexandrie (vers 306) ; saint Polycarpe d'Alexandrie, martyr (IVème s.) ; saint Urbain, évêque de Langres (vers 375) ; saint Nizier, évêque de Lyon (573) ; saint Georges de Matskvéra (Xème s.).

LE DIMANCHE DE THOMAS

Nous commémorons ce dimanche l’apparition du Seigneur aux apôtres, après Sa Résurrection, et le toucher de Ses plaies par l’apôtre Thomas. L’apparition du Seigneur ressuscité à l’apôtre Thomas et aux onze autres disciples est fixée le premier jour suivant la semaine pascale, parce que les circonstances de cette apparition constituent une preuve incontestable de la Résurrection du tombeau, « comme de la chambre nuptiale, avec Sa chair immaculée ». Le huitième jour après Pâques, comme achèvement des solennités de la Semaine Lumineuse, constituait depuis les temps anciens une solennité particulière. Le dimanche de Thomas est également appelé « antipâques », ce qui signifie « au lieu de Pâques », parce que l’Église a transféré à ce dimanche une partie des antiques matines pascales, qui furent remplacées par celles de St Jean Damascène que nous célébrons de nos jours. Depuis ce jour commence le cycle des dimanches et des semaines de toute l’année. Selon l’usage de l’Église Russe, on commémore les défunts le mardi suivant le dimanche de Thomas. La raison en est que le typicon autorise de nouveau, la commémoraison des défunts à partir du lundi de Thomas. C’est ainsi que les croyants se rendent sur la tombe de leurs proches pour annoncer la joyeuse nouvelle de la Résurrection du Christ. De là vient l’appellation de ce jour « radonitsa » en russe (radost’ = la joie). La commémoraison des défunts après Pâques remonte aux temps les plus anciens. St Ambroise de Milan, dans l’une de ses homélies dit : « Il est digne et juste, après les solennités pascales que nous avons célébrées, de partager notre joie avec les saints martyrs, et de leur annoncer la joie de la Résurrection du Christ, à eux en tant que participants aux souffrances du Seigneur ». Ces paroles de St Ambroise, bien que se rapportant aux martyrs, peuvent confirmer notre usage de commémorer les défunts après Pâques, eu égard au fait que, dans les temps anciens, on enterrait les défunts parmi les martyrs.

SAINT TITE LE THAUMATURGE

Consacré à Dieu depuis sa plus tendre enfance, notre saint Père Tite devint moine dans un monastère de la région de Constantinople, probablement au temps de la persécution iconoclaste. La splendeur de ses vertus, son obéissance absolue et son humilité sans feinte lui firent dépasser en peu de temps, non seulement les frères de son monastère mais tous les moines de ce temps. Il devint par la suite higoumène, et usa envers les brebis du Christ d’une grande douceur et d’une affectueuse bienveillance, transmettant à ses moines la joie et l’amour de Dieu qui brûlaient en lui. Sa pureté angélique le rendit digne d’accomplir un grand nombre de miracles qui lui valurent le surnom de thaumaturge. Lorsqu’il eut accompli dignement sa course, il s’endormit en paix, laissant en héritage à ses disciples sa sainte vie, comme icône vivante de la plénitude des vertus évangéliques.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de Pâques, ton 5

Le Christ est ressuscité des morts, par Sa mort Il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné la vie.

Tropaire du dimanche de Thomas, ton 7

Le sépulcre étant scellé, Toi qui es la Vie, ô Christ Dieu, Tu t’es levé du tombeau, et les portes étant fermées, Toi, la Résurrection de tous, Tu t’es présenté devant Tes disciples, par eux renouvelant en nous un esprit droit, dans Ta grande miséricorde.

Kondakion du dimanche de Thomas, ton 8

Voulant s’assurer de Ta Résurrection, Thomas scruta de sa droite curieuse Ton côté vivifiant, ô Christ Dieu ; aussi, lorsque Tu entras, les portes étant fermées, il Te clama avec les autres apôtres : Tu es mon Seigneur et mon Dieu.

Kondakion de saint Tite, ton 4

Tu quittas le trouble d'ici-bas, * sage Père, et sereinement * ayant passé toute ta vie, * en thaumaturge tu partis, * vénérable Tite, vers le Christ notre Dieu.

LECTURE DES PROVERBES (XVII, 17 – XVIII, 5)

Aie en tout temps un ami ;

que tes frères te soient secourables dans tes nécessités:

c’est pour cela qu’ils sont nés.

L’insensé bat des mains et se complaît en lui-même,

quand il s’est rendu caution d’une somme pour ses amis.

Si l’on aime le péché, on se réjouit des querelles.

Celui qui a le cœur dur ne trouvera pas de biens.

L’homme dont la langue est facilement changeante tombera dans le malheur. Le cœur de l’insensé est pour lui un sujet de troubles.

Le père ne se réjouit pas en un fils ignorant ;

le fils sage réjouit sa mère.

La joie du cœur donne la santé ;

les os d’un homme triste se dessèchent.

Les voies de celui qui emporte des présents iniques dans les plis de son manteau ne seront point prospères ;

l’impie s’écarte des voies de la justice.

Sur la face du sage brille l’intelligence ;

les yeux de l’insensé sont égarés aux bouts du monde.

Un fils insensé, courroux du père, douleur de la mère.

Il n’est pas bien de nuire à un homme juste ;

conspirer contre des princes équitables est une iniquité.

Celui qui s’abstient de paroles dures est un sage ;

l’homme patient est sensé.

Si l’insensé cherche la sagesse, il sera réputé sage ;

et s’il ferme la bouche, il passera pour sensé.

L’homme qui veut rompre avec ses amis cherche des prétextes,

et en tout temps il sera digne de blâme.

Celui qui manque de sens n’a que faire de la sagesse ;

il est plutôt conduit par la folie.

Lorsque l’impie est tombé en un abîme de fautes, il n’en tient compte ;

mais la honte et les ignominies lui arrivent.

La parole dans le cœur de l’homme est une eau profonde ;

un fleuve en jaillit, et une fontaine de vie.

Il n’est pas bien d’avoir égard à la parole de l’impie ;

se détourner de l’équité dans la jeunesse est une impiété.