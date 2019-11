20 novembre

Carême de la Nativité

Avant-Fête de la Présentation au Temple de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours vierge Marie ; Saint Grégoire le Décapolite, moine (816) ; saint Proclus, archevêque de Constantinople (447) ; saint Dasius, martyr à Silistria dans le Bas-Danube (vers 305) ; saints Eustache, Thespèse et Anatole, martyrs à Nicée (vers 235) ; saint Narsès, saint Joseph son disciple, saints Jean, Sapor, Isaac et Hypatios, évêques de Perse, l’eunuque saint Azaz, saint Sasan, saintes Thècle et Anne, et leurs nombreux compagnons, tous martyrs en Perse (343) ; saint Apothème, évêque d’Angers (vers 400) ; Saint Sylvestre, évêque de Chalon-sur-Saône (VIème s.) ; Saint Hippolyte, abbé de Condat (v. 772) sainte Maxence, vierge, recluse, martyre près de Senlis ; saint Diodore, moine à Youregorsk (1633) ; saints néo-martyrs de Russie : Alexis (Amanov), Alexandre (Sakharov), Vladimir (Medvediouk), Jean (Zabolotny), Alexis (Nikatov), Basile (Kandeliabrov), Nicolas (Zelenov), Jean (Sarv), Émilien (Panasevitch), Nicolas (Pokrovsky), prêtres, Arsène (Dmitriev), moine, Eutychius Katchour et Hilarion (Pisarets), moines, Joannicie (Kojevnikov), higoumène, (1937) ; Tatienne (Fomitchev), moniale (après 1937).

SAINT GRÉGOIRE LE DÉCAPOLITE

Saint Grégoire vit le jour à la fin du viiie siècle dans une des villes de la Décapole d’Isaurie, appelée Irènopolis. Grâce à la piété et aux soins de sa mère, le jeune garçon reçut une éducation élémentaire suffisante et, dès l’âge de huit ans, il manifesta nettement sa préférence pour l’étude des saintes Lettres et la fréquentation de l’église. Il s’appliquait avec assiduité au jeûne et à la pratique de toutes les vertus pour reproduire fidèlement en lui-même l’image du Christ. Parvenu au seuil de l’âge adulte, ses parents cherchèrent à le marier, mais, désirant préserver sa virginité pour l’offrir au Seigneur, Grégoire s’enfuit en secret de la maison familiale et se rendit dans un monastère à la tête duquel se trouvait un évêque exilé à cause de la persécution iconoclaste. Quelques années passèrent et, après la mort de son père, sa mère finit par le retrouver. Elle ne s’opposa pas à sa vocation, toutefois elle lui demanda de rejoindre son frère, qui était moine dans un monastère voisin. Grégoire obéit, mais il ne put rester dans cet établissement, car l’higoumène était hérétique. Il se rendit alors dans un autre monastère, dirigé par son oncle Syméon. Il y demeura quatorze ans et y brilla dans toutes les vertus de la vie commune, en particulier l’obéissance et l’humilité.

Comme Grégoire était avide d’une vie plus solitaire, il obtint de son supérieur l’autorisation de se retirer dans une grotte des environs pour s’y consacrer sans interruption à la prière, seul devant Dieu (vers 830). Il y affronta de nombreuses et terribles épreuves suscitées par les démons, jaloux de sa familiarité avec Dieu. Ceux-ci prenaient la forme de serpents ou d’animaux venimeux pour le terrifier et le pousser à quitter sa retraite. Mais le saint, armé du signe de la Croix et de l’espérance en Dieu, se riait de toutes leurs machinations et ne se laissait aucunement troubler dans sa prière. Après avoir essayé de l’effrayer par d’autres machinations, les démons l’attaquèrent au moyen des traits embrasés du désir charnel. Grégoire résista par d’ardentes supplications, mêlées de larmes, et fut finalement délivré de toute tentation charnelle à la suite d’une vision. Il put dès lors progresser de jour en jour vers l’impassibilité plus parfaite encore, qui est imitation de la perfection divine.

Un jour qu’il était assis dans sa grotte, rassemblé en lui-même, il entra en extase et une lumière éclatante venue du ciel, accompagnée d’une suave odeur, remplit l’endroit et persista pendant plusieurs jours. Transporté au Paradis, dans l’état que connaîtront les élus lors de la résurrection générale, le saint avait perdu toute notion du temps et quand, après quatre jours, son disciple vint le servir, il lui sembla qu’il ne s’était pas écoulé plus d’une heure depuis l’apparition de cette lumière. Toutefois, instruit par l’expérience des Pères sur les ruses du démon qui sait se transformer en ange de lumière, Grégoire demanda conseil à l’higoumène du monastère pour savoir si cette vision venait réellement de Dieu. Celui-ci le rassura et l’engagea à poursuivre ses combats ascétiques, pour rendre dignement grâce à Dieu.

Ainsi illuminé par la grâce divine, Grégoire fut bientôt envoyé par le Seigneur dans le monde, afin que resplendissent aux yeux des hommes l’éclat de ses vertus et la fermeté de son enseignement orthodoxe. Il se rendit d’abord à Éphèse et y passa l’hiver dans un monastère. Le printemps venu, il embarqua sur un bateau en partance pour Constantinople, où il voulait se rendre pour confondre les hérétiques iconoclastes. Mais il ne put atteindre que l’île de Proconnèse, dans l’archipel des Princes, où, malgré l’interdiction formelle, prononcée par l’empereur Théophile, de recevoir les moines confesseurs des saintes icônes, il fut accueilli dans la maison d’un pauvre homme. En échange de son hospitalité, ce dernier connut une rapide prospérité. Ne pouvant entrer dans la capitale, le saint partit pour la ville d’Énos (Thrace) et de là parvint à Thessalonique, après avoir échappé à une bande de brigands slaves à proximité de Christoupolis (l’actuelle Kavala). Se joignant à un moine qui était en partance pour Rome, il parvint à Corinthe par voie de terre. De là, il s’embarqua pour l’Italie et atteignit Reggio, en Calabre. Des fidèles voulurent lui donner de l’argent mais, discernant qu’il avait été mal acquis, le saint le refusa et continua son chemin vers Rome. Il y resta trois mois, inconnu de tous, dans une cellule isolée. Cependant, après avoir chassé un démon d’un possédé, il fut assailli par la foule qui le vénérait comme un saint. Il s’enfuit alors à nouveau vers Syracuse, où il s’enferma dans une tour abandonnée pour y trouver l’hésychia. Là encore les démons l’assaillirent par de nombreuses tentations, mais Grégoire les repoussait toujours par son ardente prière. Il convertit même une prostituée qui exerçait sa triste profession à proximité, et la convainquit de devenir moniale et de transformer sa maison de débauche en monastère. Il accomplit d’autres miracles, en particulier contre les démons, et attira à nouveau les foules à lui malgré son désir de solitude. C’est pourquoi il prit une nouvelle fois la route de l’exil volontaire pour fuir la gloire des hommes. Il ne put rester à Otrante, car l’évêque y était gagné à l’hérésie, aussi s’embarqua-t-il pour Thessalonique. Il s’installa dans l’église abandonnée de Saint-Ménas, sans aucun souci pour les choses terrestres. Lorsqu’il avait faim, il sortait et recevait l’hospitalité de quelque voisin. C’est alors que saint Joseph l’Hymnographe fit sa connaissance et réussit à le convaincre de partager sa vie ascétique [3 avr.]. D’autres disciples vinrent se joindre à eux, et le monastère devint un centre de rayonnement de la vraie foi et de la grâce de Dieu, par le grand nombre de miracles que saint Grégoire y accomplissait, grâce au don de clairvoyance que Dieu lui avait accordé.

Vers la fin de sa vie, il fut atteint gravement de la maladie de la pierre. Il supplia Dieu de lui accorder plutôt la maladie de l’hydropisie et fut exaucé. Défiguré par la maladie mais heureux de souffrir pour le Seigneur, le serviteur de Dieu put enfin se rendre à Constantinople et séjourner quelque temps au Mont Olympe de Bithynie, ce haut lieu de la vie monastique et de la défense de l’Orthodoxie. De retour à Byzance, il s’installa avec Joseph dans l’église de Saint-Antipas, située près de Saint-Mocios, et rendit visite dans sa prison à saint Syméon, son père spirituel, qui avait subi de nombreuses persécutions pour la défense des saintes icônes. Tourmenté encore pendant une année par la maladie, saint Grégoire prédit, douze jours à l’avance, le moment de son trépas. Il s’endormit dans la paix en 842, peu avant le rétablissement définitif de l’Orthodoxie.

Vers 1490, un riche et puissant boyard valaque, Barbu Craiovescu, racheta les reliques de saint Grégoire aux Turcs, pour en faire don au monastère de Bistriţa, fondation de sa famille, dans la province d’Olténie en Roumanie (département de Vîlcea), où elles n’ont cessé depuis d’être une source de miracles pour les habitants de la région et les foules de pèlerins qui viennent la vénérer.

(Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras)

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de l’avant-fête, ton 4

Anne nous annonce aujourd’hui la joie, portant dans ses bras le fruit qui dissipe toute tristesse, celle qui, seule, fut toujours Vierge. Accomplissant son vœu, elle présente aujourd’hui dans la joie au Temple du Seigneur Celle qui est le vrai temple du Verbe de Dieu et Sa Mère sans tache.

Tropaire de saint Grégoire le Décapolite, ton 4

Dieu de nos Pères, qui nous traites toujours selon Ta clémence, ne détourne pas de nous Ta pitié, mais, par leurs supplications, dirige en paix notre vie.

Kondakion de l’avant-fête, ton 4

Aujourd’hui l’univers entier, plein d’allégresse en l’heureuse fête de la Mère de Dieu, s’écrie : Voici le tabernacle céleste.

ÉPITRE DU JOUR

I Thess. 2, 1-8

Vous savez vous-mêmes que notre arrivée chez vous n’a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippes, comme vous le savez, nous prîmes de l’assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l’Évangile de Dieu, au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude ; mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n’avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez ; jamais nous n’avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n’avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres ; nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu’une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l’Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers.

ÉVANGILE DU JOUR

Lc XI, 9-13

Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un poisson ?Ou, s’il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent.