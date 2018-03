22 février (ancien calendrier)/7 mars (nouveau)

Grand Carême. Invention des reliques des saints apôtres et martyrs au quartier d’Eugène à Constantinople (VIIème s.) ; saint martyr Maurice d’Apamée et ses 70 compagnons : Photin, Théodore, Philippe, et les autres (vers 305) ; saints Thalasse, Limnée et Baradate ermites en Syrie (Vème s.) ; saint Athanase, confesseur en Bithynie (821) ; saint Paschase, évêque de Vienne (310) ; saints Gouram, Adarnassé, Bakhar, Vatché, Bardzim, Datchi, Djvanchère, Ramaz et Pharrsam, les 9 enfants lapidés par les païens dans le village de Kola (VIème s.) ; saints néomartyrs de Russie : hiéromartyrs Joseph (Smirnov) et Vladimir (Ilinsky), prêtres, Jean (Kastorsky), diacre et Jean (Perebaskine), martyr (1918) ; hiéromartyrs Michel (Gorbounov), Jean (Orlov), Victor (Moriguerovsky), Jean (Parousnikov), Serge (Belokourov), André (Yasenev), Paul (Smirnov), prêtres, Serge (Voukachine) et Antipe (Kirillov), moines, Parascève (Makarov), moniale, Étienne (Frantov) et Nicolas (Nekrassov), Élisabeth (Timokhine), Irène (Smirnov) et Barbara (Lossev) (1938), André (Gnevychev) (1941), Philarète (Priakhine), moine (1942.

INVENTION DES RELIQUES DES SAINTS APÔTRES ET MARTYRS AU QUARTIER D’EUGÈNE À CONSTANTINOPLE

Sous le patriarcat de saint Thomas Ier (607-610), on découvrit un jour, enfouies sous la terre, dans le quartier d’Eugène à Constantinople, les reliques de saints martyrs inconnus. Dès que le patriarche Thomas les exposa à la vénération du peuple rassemblé de toutes parts, de nombreuses guérisons eurent lieu.

De longues années s’étaient écoulées, lorsqu’un clerc du nom de Nicolas, qui exerçait aussi la profession de calligraphe, découvrit, à la suite d’une révélation divine, que parmi ces reliques anonymes se trouvaient celles des saints apôtres et disciples de saint Paul, Andronique et Junia, qui sont mentionnés dans l’Épître aux Romains (16, 7). Par la suite, au xiie siècle, l’empereur Andronique Ier Comnène (1183-1185) fit construire une belle église à l’endroit où ces reliques étaient vénérées.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire, ton 4

Tes Martyrs, Seigneur, pour le combat qu’ils ont mené * ont reçu . de toi, notre Dieu, la couronne d’immortalité; * animés de ta force, ils ont terrassé les tyrans * et réduit à l’impuissance l’audace des démons; * par leurs prières sauve nos âmes, ô Christ notre Dieu.

Kondakion, ton 4

Vous étant levés de terre comme une constellation céleste, * vous avez dissipé les ténèbres de l’erreur * pour illuminer les fidèles, saints Martyrs qui avez défendu la Trinité.

Lectures de l’Ancien Testament

Isaïe X, 12-20

Puis voici ce qui arrivera : quand le Seigneur aura achevé d’accomplir ce qu’Il veut faire en la montagne de Sion et à Jérusalem, Je visiterai ce cœur superbe, ce roi des Assyriens, et la gloire altière de ses yeux. Car il a dit : J’agirai dans ma force; et dans la sagesse de Mon intelligence J’effacerai les bornes des nations, et Je les dépouillerai de leur puissance. Et J’ébranlerai les villes habitées; et la terre entière, Je la prendrai comme un nid dans Ma main ; et Je t’enlèverai comme des œufs abandonnés; car nul ne peut m’échapper ou me contredire. Mais la cognée peut-elle se glorifier sans celui qui s’en sert pour abattre? La scie peut-elle s’enorgueillir sans celui qui la tire ? Comme si le bâton soulevait celui qui n’est pas de bois: mais il n’en est pas ainsi. Le Seigneur des années enverra contre ton honneur le déshonneur et contre ta gloire il allumera un feu ardent. Et la lumière d’Israël sera cette flamme; elle le sanctifiera avec un feu ardent et dévorera la forêt comme une herbe sèche. En ce jour s’évanouiront montagnes, collines et forêts, et la lumière d’Israël dévorera tout, depuis l’âme jusqu’aux chairs. Et celui qui fuira sera comme un homme qui fuit une flamme ardente; et ceux qui resteront seront en petit nombre, et un petit enfant pourra les compter. Et en ce jour voici ce qui arrivera: ce qui restera d’Israël, et ceux de Jacob qui auront été sauvés n’auront plus foi en ceux qui leur auront nui ; mais ils se confieront en vérité à Dieu, au Saint d’Israël.

Genèse VII, 6-9

Il était âgé de six cents ans, lorsque le déluge vint sur la terre. Bientôt Noé, et avec lui ses fils, et sa femme, et les femmes de ses fils entrèrent dans l’arche, à cause de l’eau du déluge. De tous les oiseaux purs et de tous les oiseaux impurs, de tous les bestiaux et de tous les bestiaux impurs, ainsi que de tous les animaux qui rampent sur la terre, Deux couples mâles et femelles entrèrent auprès de Noé dans l’arche, selon que le Seigneur avait prescrit à Noé.

Proverbes IX, 12-18

Mon fils, si tu es sage, tu le seras pour toi-même et tes proches ; mais si tu deviens mauvais, toi seul en recueilleras des maux. Celui qui s’appuie sur des mensonges tente de gouverner les vents ou de poursuivre les oiseaux dans leur vol, car il a quitté les voies qui mènent à sa vigne ; il a égaré la charrue de son labourage ; il marche au travers d’un désert aride, d’une terre où l’on meurt de soif ; il recueille de ses mains la stérilité. La femme insensée et hardie, qui ne connaît pas la pudeur, en viendra à manquer d’un morceau de pain. Elle est assise devant la porte de sa maison, sur un siège apparent dans la rue, appelant les passants qui vont droit leur chemin disant : que le plus insensé d’entre vous se détourne vers moi ; et à ceux qui manquent de sagesse, je m’adresse, en leur disant : Goûtez avec joie des pains que je recèle, et de l’eau douce à la dérobée. Or il ne sait pas que des géants mêmes périssent auprès d’elle, et qu’il met le pied sur la trappe de l’enfer ; mais hâte-toi, point de retard en ce lieu ; n’arrête pas ton regard sur elle.