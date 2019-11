27 octobre (ancien calendrier)/9 novembre (nouveau)

Saint Nestor, compagnon de saint Démètre, martyr à Thessalonique (vers 306) ; saintes Capitoline et Erothéide, martyres en Cappadoce (304) ; saint Marc et ses compagnons, martyrs à Rome (269) ; saint Namace, évêque de Clermont (462) ; saint Didier, évêque d’Auxerre (621) ; saint Nestor le Chroniqueur des Grottes de Kiev (1114) ; saint Dimitri le Nouveau de Basarabovo (XIIIème s.) ; saints néo-martyrs de Russie : Serge (Tchernoukhine)(1942).

SAINTE MARTYRE CAPITOLINE

Sainte Capitoline était originaire d’une noble et riche famille de Césarée en Cappadoce, dont était également issu saint Firmilien. Éprise d’un amour ardent pour le Christ et méprisant tous les biens de cette terre, elle distribua ses richesses aux pauvres, affranchit ses esclaves et ne craignit pas de se présenter bravement devant le gouverneur Zilikinthos qui, sur l’ordre de l’empereur Dioclétien (303), pourchassait les chrétiens. Comme le magistrat voulait épargner l’outrage des tortures publiques à une si noble femme, celle-ci lui répondit qu’il n’y avait pas d’honneur plus grand pour sa famille que d’avoir produit des martyrs, des prédicateurs de la foi et des maîtres de la divine sagesse, tel Firmilien. On l’enferma alors dans un cachot où, le lendemain, on lui trancha la tête. La fidèle servante de Capitoline, Érothéïs, voyant comment sa maîtresse était traitée, se précipita sur le gouverneur et le frappa au visage. Aussitôt appréhendée, elle fut violemment fustigée, mais, par la grâce du Christ, elle resta indemne. Finalement, elle reçut la couronne de la victoire en ayant la tête tranchée.

(Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras)

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire du saint martyr Nestor, ton 4

Ton Martyr, Seigneur, pour le combat qu’il a mené * a reçu de toi, notre Dieu, la couronne d’immortalité; * animé de ta force, il a terrassé les tyrans * et réduit à l’impuissance l’audace des démons; * par ses prières sauve nos âmes, ô Christ notre Dieu.

Kondakion du saint martyr Nestor, ton 2

Ayant mené le bon combat, tu as acquis * désormais la gloire immortelle, * toi qui devins un excellent soldat du Seigneur * par les prières du martyr Démètre; * avec lui, sage Nestor, à présent * ne cesse pas d’intercéder pour nous tous.

ÉPITRE DU JOUR

2 Cor. III, 12-18

Étant donné ce que nous espérons, nous usons d’une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d’Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs ; mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.

ÉVANGILE DU JOUR

Lc VIII, 16-21

Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d’un vase, ou ne la met sous un lit; mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez; car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver; mais ils ne purent l’aborder, à cause de la foule. On lui dit: Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit: Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique.