Plusieurs prêtres africains du Patriarcat d’Alexandrie ont rédigé une lettre ouverte au sujet de la récente décision de leur patriarche, Théodore II d’Alexandrie, de reconnaître la nouvelle Église d’Ukraine et de commémorer son primat Épiphane (Doumenko) pendant les offices liturgiques. La lettre est signée par 27 prêtres du Kenya, de Tanzanie, d’Ouganda et de Zambie et nous la publions in extenso ci-après : « C’est avec grande surprise et embarras que nous, prêtres orthodoxes africains, avons appris la décision du patriarche Théodore II d’Alexandrie de reconnaître la soi-disant « Église orthodoxe d’Ukraine » [du métropolite Épiphane, ndt]. Cette décision soudaine est contraire à la position adoptée préalablement par notre patriarche et elle met en péril les bonnes relations de notre Église avec l’Église orthodoxe russe qui se sont développées pendant les récentes décennies. En outre, la reconnaissance de ceux qui hier étaient les schismatiques ukrainiens est critiquée par plusieurs Églises locales et signifie une rupture avec l’Église orthodoxe canonique d’Ukraine, à laquelle appartiennent la plupart des Ukrainiens orthodoxes. Pour autant que nous le sachions, une telle décision a été prise sans demander l’opinion du clergé africain, alors que les Africains constituent la majorité du clergé et des fidèles du Patriarcat d’Alexandrie. Nous voudrions exprimer notre opinion et dire que nous sommes en désaccord avec la décision susmentionnée. Nous respectons notre patriarche et obéissons à nos évêques, mais, tout comme de nombreux prêtres et même des évêques de l’Église de Grèce ont exprimé leur désaccord avec une décision similaire [de l’archevêque d’Athènes, ndt] sur la reconnaissance des schismatiques ukrainiens, nous croyons que nous n’avons pas moins qu’eux le droit d’exprimer notre opinion. Nous regrettons cette décision inattendue du patriarche d’Alexandrie et souhaiterions qu’elle soit revue »

R.P. Agapios Omukuba, Kenya

R.P. Ambroise Chavala, Tanzanie

R.P. Anastase Andrea, Tanzanie

R.P. Antipas Odhiam, Kenya

R.P. Athanase Oruk, Ouganda

R.P. Athanase Rukamunuga, Tanzanie

R.P. Augustin Batalingaya, Tanzanie

R.P. Barnabé Woasim, Zambie

R.P. Barnabé Kalumuna, Tanzanie

R.P. Bartholomée Mapalala, Tanzanie

R.P. Charalambos Ocen, Ouganda

R.P. Chrysostome Sospeter, Tanzanie

R.P. ConstantineShoki, Tanzanie

R.P. David Lakwo, Ouganda

R.P. Éleuthère Nchunguye, Tanzanie

R.P. Eliakim Kulali, Kenya

R.P. Jean Asonga, Kenya

R.P. Jean Jacob, Tanzanie

R.P. Laurent Sakwa, Tanzanie

R.P. Marc Rugemalira, Tanzanie

R.P. Paul Kagoma, Tanzanie

R.P. hiéromoine Philarète (Kimaro), Tanzanie

R.P. Pierre Theophanos, Tanzanie

R.P. Polycarpe Uchenja, Tanzanie

R.P. Stéphane Rushenya, Tanzanie

R.P. Théodore Mutabazi, Tanzanie

R.P. Archimandrite Zacharie (Enock), Tanzanie

Source (dont photographie) : Orthodox Christianity