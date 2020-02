28 février

Jour aliturgique

Semaine des Laitages. Saint Basile le confesseur, moine, compagnon de saint Procope le décapolite (750) ; saints Nymphas et Eubule, apôtres (Ier s.) ; saint Nestor, évêque de Magidos en Pamphilie, martyr, (250) ; saintes Marane et Cyre, ermites en Syrie (vers 450) ; saint Protère, archevêque d’Alexandrie, martyr (457) ; saints Romain (463) et Lupicin (480), abbés fondateusr de Condat à Leucone dans le Jura ; saint Romain, évêque de Reims (vers 535) ; saint Ruellin, évêque de Tréguier (650) ; saint bienheureux Nicolas, fol en Christ de Pskov (1576) sainte Kyranna, néo-martyre grec (1751) ; saint hiéromartyr Arsène, métropolite de Rostov (1772)

SAINT BASILE LE CONFESSEUR

Devenu moine dès son jeune âge, saint Basile s’était soumis avec vaillance à de grandes austérités sous la direction de saint Procope le Décapolite. Ainsi exercé à lutter, par l’ascèse, contre les entreprises du Malin, il put affronter bravement la lutte contre les briseurs des saintes images. Arrêté par les envoyés de l’empereur et soumis à la torture, il resta inébranlable dans la confession de la vraie foi. Après avoir été couvert de blessures, en particulier sur le visage, il fut jeté dans un sombre cachot où il demeura jusqu’à la mort du tyran Léon l’Isaurien (741). Il fut alors délivré, avec saint Procope et les autres confesseurs, et il reprit sa vie ascétique, entraînant beaucoup de pécheurs au repentir et ramenant un grand nombre d’hérétiques dans la communion de l’Église, tant par sa parole que par l’exemple de ses vertus. C’est après avoir ainsi accompli glorieusement sa course, qu’il partit joyeux vers le Royaume des cieux.

(Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras)

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de saint Basile le Confesseur, ton 1.

Le désert fut ta cité, dans la chair tu fus un Ange, * tes miracles te signalèrent, Père Basile porteur-de-Dieu; * par le jeûne, les veilles et l’oraison * tu as reçu les charismes du ciel * pour guérir les malades et les âmes des fidèles qui accourent vers toi. * Gloire à celui qui t’a donné ce pouvoir, * gloire à celui qui t’a couronné, * gloire à celui qui opère en tous, par tes prières, le salut.

Kondakion de saint Basile le Confesseur, ton 2

Du ciel ayant reçu la divine révélation, * tu t’empressas de quitter le tumulte d’ici-bas; * en moine, vénérable Père, ayant vécu, * tu as reçu le pouvoir * de faire des miracles et de guérir par grâce les maladies, * bienheureux Basile, modèle de sainteté.

Lectures de l’Ancien Testament

Zacharie VIII, 7-17

Voici ce que dit le Seigneur tout-puissant : Je sauverai Mon peuple des contrées de l’Orient et de celles de l’Occident ; et Je l’en ferai sortir, et Je le ramènerai au milieu de Jérusalem ; et il sera Mon peuple, et Moi Je serai son Dieu dans la vérité et la justice. Voici ce que dit le Seigneur tout-puissant : Que vos mains soient fortes, ô vous qui entendez en ces jours les paroles de la bouche des prophètes, en ce jour où l’on a jeté les fondations de la maison du Seigneur tout-puissant, et où le temple a été relevé. Car avant ces jours le salaire des hommes ne sera point lucratif, le travail des bêtes ne profitera point, et ceux qui sont entrés, ceux qui sont sortis, n’auront pas trouvé de paix, à cause de leurs afflictions. Et alors Je ferai marcher tous les hommes l’un contre l’autre. Mais maintenant Je ne traiterai plus les restes de ce peuple comme aux jours d’autrefois, dit le Seigneur tout-puissant. Je lui ferai connaître la paix. La vigne produira son fruit ; la terre produira ses récoltes ; le ciel donnera sa rosée, et au reste de Mon peuple Je laisserai toutes ces choses en héritage. Et voici ce qui arrivera : autant vous recevrez de malédictions chez les gentils, vous, maison d’Israël, autant Je mettrai de soins à vous sauver, et autant vous recevrez de bénédictions. Ayez bon courage, et fortifiez vos mains. Car voici ce que dit le Seigneur tout-puissant : De même que J’ai songé à vous affliger parce que vos pères avaient excité Mon courroux, dit le Seigneur tout-puissant, sans que Je M’en repente : de même Je suis disposé et Je songe, en ces jours, à combler de biens Jérusalem et la maison de Juda. Voici les choses que vous ferez : parlez selon la vérité à votre prochain ; jugez devant vos portes selon la vérité, la justice et la paix. Ne pensez pas à mal en vos discours contre votre prochain, et n’aimez pas le faux serment; car Je hais toutes ces choses, dit le Seigneur tout-puissant.

Zacharie VIII, 19-23

Et la parole du Seigneur tout-puissant vint à moi, disant : Voici ce que dit le Seigneur tout- puissant: Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième, le jeûne du dixième seront alors pour la maison de Juda un sujet de joie, d’allégresse et de bonnes fêtes ; réjouissez-vous ; aimez la vérité et la paix. Voici ce que dit le Seigneur tout-puissant : Vous deviendrez encore un peuple nombreux, et vous habiterez beaucoup de villes. Et les habitants de cinq villes se réuniront en une seule, disant : Allons prier devant la face et sous les yeux du Seigneur tout-puissant ; et Moi, J’irai à eux. Et des peuples nombreux et des nations nombreuses viendront à Jérusalem chercher la face du Seigneur tout-puissant, et prier devant la face du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur tout-puissant : En ces jours, dix hommes de toutes les langues prendront par la frange de son manteau un homme de la Judée, disant : Nous irons avec toi, parce que nous avons ouï dire que Dieu est avec vous.