2e bande-annonce « L’Évangéliaire slavon des rois de France » sur France 2 le 25 octobre à 9h30

Un évangéliaire écrit en slavon est le manuscrit le plus célèbre de la bibliothèque municipale de Reims. Nous vous invitons à découvrir l’histoire de ce livre connu aussi sous le nom de texte du sacre grâce au documentaire, produit par le père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk. À travers des rencontres avec des spécialistes, documentalistes, historiens et professeurs d’université vous allez apprendre l’histoire de cet évangéliaire utilisé lors de la cérémonie d’intronisation de plusieurs rois français : l’origine de sa création, la date de son arrivée en France, son utilisation pour le sacré royal.

Le documentaire est visible dans le monde entier sur France 2 : la première diffusion le dimanche 25 octobre à partir de 9h30 et ensuite sur France 2 replay pendant un mois.