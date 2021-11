2e concert de la Colline Saint-Serge – mardi 7 décembre

Après le succès du premier concert au profit de la Colline Saint-Serge qui a fait salle comble, un 2e concert aura lieu le mardi 7 décembre à partir de 20h30. Les deux artistes de renommée, Maja Bogdanovic (violon) a joué au Carnegie Hall, à la Philharmonie de Berlin et Caroline Sageman (piano) a été la plus jeune finaliste dans l’histoire du Concours Chopin, interpréteront des œuvres de Chopin, Schumann et Piazzola.

Ce concert est organisé au profit de la restauration de La Colline Saint-Serge, désormais labellisée “Architecture remarquable contemporaine”

* Dans la limite des places disponibles. Réservation & information : concerts@collinesaintserge.fr ou au 06 72 90 64 77

lL Colline Saint-Serge – 93, rue de Crimée, 75019 Paris ( métro : Laumière )

Pass-sanitaire et port du masque obligatoires.