La Divine Liturgie a été célébrée Jeudi dernier au monastère « Saint Apôtre André » à Durlești – Chișinău. Six hiérarques ont célébré à la clôture des événements organisés pour le 30e anniversaire de la réactivation de la Métropole de Bessarabie. Les célébrants étaient le métropolite Théophane, le métropolite Pierre, l’archevêque Cassien, l’évêque Ignace, l’évêque Antoine et l’évêque Benjamin. Des représentants des milieux culturels et universitaires, ainsi que des fonctionnaires de Roumanie et de la République de Moldavie, ont assisté à l’office. Le métropolite Théophane a lu le message du patriarche Daniel, délivré lors de cet événement anniversaire :

« La Métropole de Bessarabie cultive un amour indéfectible pour l’Église mère du peuple roumain. Elle a été créée après la Grande Union du peuple roumain en 1918, plus précisément en 1925, lorsque l’archevêché de Chișinău a été élevé au rang de Métropole, son premier Métropolite étant Son Éminence Gurie Grosu. Cependant, avec l’établissement du régime soviétique en Bessarabie en 1944, le métropolite Éphrem Enăchescu a dû quitter son siège épiscopal. Ainsi, pendant environ un demi-siècle, la Métropole de Bessarabie a cessé son activité, mais sans que le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine ne reconnaisse sa dissolution. La déclaration d’indépendance de la République de Moldavie le 27 août 1991 a permis aux fidèles de cette Métropole, restés fidèles à l’Église orthodoxe roumaine, de constituer une assemblée diocésaine et de décider le 14 septembre 1992 de réactiver la Métropole de Bessarabie. Le 19 décembre 1992, le Saint Synode de l’Église orthodoxe roumaine a pris acte, avec bénédiction, de la réactivation de la Métropole de Bessarabie et, par un Acte patriarcal et synodal, a reconnu cette Métropole comme autonome et observant l’ancien calendrier, sa direction étant assurée par Son Éminence Pierre Păduraru, qui a reçu en 1995 le titre d’Archevêque de Chișinău, Métropolite de Bessarabie et Exarque [des communautés moldaves hors du pays, ndt]. Dans cet acte, il est dit : « En réactivant la Métropole de Bessarabie, on accomplit aujourd’hui un acte saint de vérité et de justice, qui renouvelle la plénitude de la communion de la foi ancestrale et du sentiment roumain ». Après une décennie de persécutions de la part des autorités moldaves et de refus de reconnaissance de son existence juridique, avec le soutien de plusieurs spécialistes, dont des avocats étrangers d’envergure internationale, la Métropole de Bessarabie a remporté un célèbre procès devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 décembre 2001, qui a abouti à la reconnaissance officielle de la Métropole de Bessarabie par les autorités moldaves en 2002. La reconnaissance légale, obtenue il y a 20 ans, a permis une certaine liberté dans l’exercice de ses activités liturgiques, pastorales et administratives. Après la reconnaissance par l’État, Son Éminence le Métropolite Pierre a obtenu l’enregistrement auprès des autorités moldaves compétentes des quatre diocèses de la Métropole de Bessarabie, à savoir l’archevêché de Chișinău et le diocèse de Bălți (anciennement Hotin) en 2004, ainsi que le diocèse de Bessarabie du Sud (anciennement Cetatea Albă-Ismail) et le diocèse orthodoxe de Dubăsari et de toute la Transnistrie (anciennement la Mission orthodoxe roumaine en Transnistrie) en 2006. Au cours de l’année du Centenaire 2018, à la demande et sur recommandation de Son Éminence, afin de dynamiser la vie ecclésiastique dans la Métropole de Bessarabie, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a élu Son Éminence Antoine comme évêque de Bălți et Son Éminence Benjamin comme évêque de Bessarabie du Sud.

Toujours en 2018, en reconnaissance de l’importance particulière des Roumains aux frontières de la Roumanie, des représentants cléricaux et laïcs des trois diocèses de Bessarabie ont été nommés à l’Assemblée nationale de l’Église. La même année, en 2018, sur proposition du Synode métropolitain de la Métropole de Bessarabie, le Saint-Synode a approuvé la canonisation du saint hiérarque Denys, évêque de Cetatea Albă-Ismail, l’un des saints nés sur la terre de Bessarabie au XXème siècle, ceci étant la première canonisation réalisée dans l’Église orthodoxe roumaine sur proposition de ce Synode métropolitain. L’anniversaire des trois décennies de la réactivation de la Métropole de Bessarabie (1992-2022) est donc une occasion de rendre grâces à Dieu pour les dons répandus sur les hiérarques, le clergé et les fidèles de l’Église orthodoxe roumaine de la rive gauche du Prut, ainsi qu’un jour de gratitude pour tous ceux qui ont contribué à la réactivation et à la reconnaissance de la Métropole de Bessarabie par les autorités de la République de Moldavie, ainsi qu’à de nombreuses activités liturgiques, pastorales, missionnaires, de construction, éducatives, caritatives et culturelles. En même temps, cet anniversaire est une occasion de souligner l’importance de la dignité et de l’unité de la nation, de la langue et de la foi entre les Roumains des deux côtés du Prut, ainsi qu’une occasion de réflexion, d’évaluation et de lancement de nouvelles initiatives, grâce auxquelles les valeurs spirituelles et culturelles des Roumains de la République de Moldavie seront promues et développées par le dialogue pacifique, la coopération et le respect de la liberté et de la dignité humaine. Grâce au zèle et au dévouement de Son Éminence le métropolite Pierre de Bessarabie et de ses deux hiérarques, Leurs Éminences Antoine de Bălţi et Benjamin de Bessarabie du Sud, dans les églises orthodoxes roumaines de la République de Moldavie, les fidèles ressentent la joie de vivre la foi ancestrale du peuple roumain et leur profonde identité ethnique. Par leur participation à la vie liturgique, aux événements culturels et aux actions socio-caritatives organisés par les paroisses de la Métropole de Bessarabie, les valeurs permanentes de la foi orthodoxe et de la culture roumaine sont promues, les traditions roumaines sont transmises et la langue roumaine est cultivée, ce qui contribue à la préservation de l’identité culturelle, ethnique, linguistique et ecclésiale des Roumains orthodoxes de Bessarabie. En particulier, Son Éminence Pierre a fait preuve d’un soin pastoral et d’une attention particulière à la vie de l’Église en s’efforçant constamment d’augmenter le nombre de lieux de culte et des membres du clergé et de l’ordre monastique, de construire, consolider et réparer de nombreux lieux de culte, centres sociaux et bâtiments administratifs, ainsi que de réaliser des programmes culturels-éducatifs et sociaux-caritatifs, en étroite collaboration avec la Mission sociale Diaconia. L’exemple de Son Éminence a été suivi ces dernières années, avec des résultats significatifs, par Son Éminence Antoine, évêque de Balti et Son Éminence Benjamin évêque de Bessarabie du Sud. À présent, près de la moitié des lieux de culte et des édifices religieux de la Métropole de Bessarabie font l’objet de travaux de construction ou de réparation, de peinture murale ou de restauration, d’équipement et d’embellissement. Plusieurs immeubles (terrains et bâtiments) ont également été acquis pour la construction de lieux de culte ou l’organisation de bureaux administratifs et de centres socio-pastoraux. Ces activités de construction ont été rendues possibles grâce à un certain nombre de prêtres dignes, qui ont rejoint Son Éminence Pierre dès le début, et plus tard d’autres ministres de l’Église, dont beaucoup sont devenus des fondateurs de grands lieux de culte. Nombre de ces projets sont également soutenus financièrement, selon les possibilités, par le Patriarcat roumain, en collaboration avec plusieurs diocèses roumains et avec l’aide de l’État roumain. De même, l’effervescence de la vie spirituelle dans la Métropole de Bessarabie, surtout dans le contexte de l’année 2021, proclamée par le Saint-Synode comme l’Année de la pastorale des Roumains de l’étranger, a été reflétée à travers les composantes du Centre de Presse BASILICA du Patriarcat roumain, De nombreux entretiens, nouvelles, articles écrits, émissions de télévision et de radio avec des personnalités de la vie religieuse et culturelle de la République de Moldavie ont été réalisés. Actuellement, la station de télévision TRINITAS du Patriarcat roumain prépare un film anniversaire consacré à la Métropole de Bessarabie. Nous assurons tous les fidèles orthodoxes de la République de Moldavie que l’Église orthodoxe roumaine, comme une mère spirituelle qui n’abandonne jamais ses enfants, par l’intermédiaire des dignes hiérarques et prêtres des trois diocèses de Bessarabie, continuera d’être à leurs côtés, les soutenant à la fois par ses prières permanentes et par le soutien d’activités pastorales, socio-philanthropiques et culturelles concrètes dans la Métropole de Bessarabie. Nous félicitons Son Éminence Pierre, Archevêque de Chișinău, Métropolite de Bessarabie et Exarque [des communautés moldaves hors du pays, ndt], et Leurs Éminences Antoine de Bălţi et Benjamin de Bessarabie du Sud pour leur travail dynamique et riche, pour leur fidélité au peuple roumain, et pour l’organisation de ces événements spirituels, missionnaires et culturels à l’occasion du 30e anniversaire de la réactivation de la Métropole de Bessarabie. En signe de remerciement, d’appréciation et de bénédiction, nous offrons aujourd’hui des ordres et des distinctions à un certain nombre d’ecclésiastiques et de laïcs. Nous prions la Très Sainte Trinité de protéger et de bénir avec la santé, l’aide, la paix et la joie tous les hiérarques, le clergé, les moines, les administrateurs, les sympathisants et les fidèles laïcs de la Métropole de Bessarabie, ainsi que tous ceux qui sont présents ici, en leur donnant à tous la paix et la joie, la santé et le salut, en cultivant l’esprit d’unité et de fraternité, de communion et de solidarité, pour la préservation et la promotion des valeurs de la foi et de la culture du peuple roumain, pour de nombreuses années bénies !

† Daniel

Patriarche de l’Église orthodoxe roumaine »

Source