317 lieux de culte de l’Église orthodoxe ukrainienne détruits ou endommagés depuis le début de la guerre en Ukraine

Selon les données de l’ONG « Atelier des études religieuses académiques », entre le 24 février 2022 et le 24 novembre 2024, 604 édifices religieux ont été détruits à la suite de l’agression russe, dont 317 lieux de culte et structures appartenant à l’Église orthodoxe ukrainienne (sous l’omophore du métropolite Onuphre). Cette information a été rapportée par le Département d’information et d’éducation de l’EOU, citant la page Facebook de l’organisation.

Les statistiques de l’« Atelier des études religieuses académiques » incluent également des données sur les édifices appartenant à d’autres organisations religieuses. Ainsi, en plus des 317 édifices de l’EOU détruits ou endommagés par l’invasion russe à grande échelle, les pertes incluent :