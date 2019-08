8 août (ancien calendrier) / 21 août (nouveau)

Carême de la Dormition

Après-fête de la Transfiguration de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Saint Émilien, évêque de Cyzique, confesseur (vers 820) ; saint Myron, évêque de Crète, thaumaturge (vers 350) ; saints Eleuthère et Léonide, martyrs à Constantinople ; saint Séver, prêtre en Gaule (Vème s.) ; saint Liébaud, abbé-fondateur de Saint-Benoît-sur-Loire (650) ; saint Mommole, abbé de Fleury (vers 678) ; sainte Sigrade, veuve à Soissons (680) ; saint Grégoire l’iconographe, des Grottes de Kiev (XIIème s.) ; saint Grégoire le Sinaïte (XIVème s.) ; saint néomartyr Tryantaphyllos de Zagora (1680) ; saint néomartyr Anastase de Thessalonique (1794) ; saint Euthyme, abbé du monastère de saint Jean Baptiste (1804) ; saints nouveaux martyrs de Russie : moine Joseph Baranov (1918) ; Nicolas Choumkov, prêtre (1937) ; Nicodème, archevêque de Kostroma (1938).

SAINT ÉMILIEN [1]

Notre saint Père Émilien fut d’abord moine au monastère fondé par saint Taraise [25 fév.], où il brilla dans les œuvres de la vertu. Quelque temps après ses amis et compagnons d’ascèse, saint Michel de Synnades [23 mai] et saint Théophylacte de Nicomédie [8 mars], il fut à son tour élevé à la dignité épiscopale, et prit la succession du métropolite de Cyzique, Nicolas (après 788). Il se montra un fidèle économe de la grâce divine, et se distingua tant par sa charité que par la douceur de ses mœurs. Lors de la conférence sur la vénération des saintes icônes, convoquée au palais par l’empereur Léon V, en 815, saint Émilien interpella le souverain hérétique et lui dit que si la question des dogmes était d’ordre strictement ecclésiastique, elle devait se traiter à l’église et non devant les autorités civiles. À la suite de cette courageuse confession de foi, il fut exilé. C’est au terme d’environ cinq années d’épreuves, qu’il périt, croit-on, assassiné par les agents de l’empereur et alla rejoindre au ciel la cour des saints martyrs triomphants.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de la Transfiguration, ton 7

Tu t’es transfiguré sur la montagne, ô Christ notre Dieu, laissant tes Disciples contempler ta gloire-autant qu’ils le pouvaient: fais briller aussi sur les pécheurs que nous sommes ton éternelle clarté, par les prières de la Mère de Dieu; Source de lumière, gloire à toi.

Tropaire de saint Émilien, ton 1

L’image du Verbe, tu l’as fait briller, pontife Émilien, par la droiture de ta vie; et de l’icône du Christ incarné tu as enseigné la vénération pieusement; c’est pourquoi nous t’honorons comme pasteur et comme confesseur en chantant: Gloire à celui qui t’a donné ce pouvoir, gloire à celui qui t’a couronné, gloire à celui qui accorde à tous, par tes prières, le pardon.

Kondakion de saint Émilien, ton 3

En généreux champion de la sainte Trinité te chante et glorifie, Emilien, l’Eglise pour laquelle tu as souffert et nous vénérons ta mémoire sacrée: de l’assaut du paganisme veuille délivrer tes serviteurs.

Kondakion de la Transfiguration, ton 4

Sur la montagne tu t’es transfiguré et tes Disciples contemplèrent ta gloire, ô Christ notre Dieu, pour autant qu’ils le pouvaient, afin qu’en te voyant sur la croix ils comprennent que ta Passion était voulue et proclament à la face du monde que tu es en vérité le reflet de la splendeur et de la gloire du Père.

ÉPÎTRE DU JOUR

I Cor. XVI, 4-12

Si la chose mérite que j’y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J’irai chez vous quand j’aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l’hiver, afin que vous m’accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j’espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu’à la Pentecôte; car une porte grande et d’un accès efficace m’est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu’il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l’œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu’il vienne vers moi, car je l’attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l’ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n’était décidément pas sa volonté de le faire maintenant; il partira quand il en aura l’occasion.

ÉVANGILE DU JOUR

Matth. XXI, 28-32

Que vous en semble? Un homme avait deux fils; et, s’adressant au premier, il dit: Mon enfant, va travailler aujourd’hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla. S’adressant à l’autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: Je veux bien, seigneur. Et il n’alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n’avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui; et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui.