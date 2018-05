La 8e Conférence théologique internationale se tient actuellement entre le 21 et le 25 mai à Thessalonique. La conférence, qui réunit plus de 120 théologiens et hiérarques de 20 pays, 25 facultés universitaires et d’instituts de théologie, a pour thème : « Le saint et grand Concile de l'Église orthodoxe : la théologie orthodoxe au 21e siècle ». La conférence est organisée par la Faculté de théologie de l'Université Aristote de Thessalonique, sous les auspices du patriarche œcuménique e Bartholomée Ier. Les intervenants sont : l'archevêque Anastase d'Albanie, l'archevêque Dimitri d'Amérique, les métropolites Amphiloque du Monténégro , Niphon de Târgovişte, Gennade de Sassime, Chrysostome de Messinia, Elpidophoe de Bursa, Maxime de Selyvria, les évêques Cyrille d'Abydos, Macaire de Christoupoli ainsi que des professeurs, clercs, moines, religieuses et hommes et femmes laïques.

