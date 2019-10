La Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale organise chaque année le Festival de culture, art et théologie « Pour l’amour de la Beauté », réunissant l’histoire, la musique, le théâtre, les arts visuels, la sociologie, l’anthropologie, l’ethnographie, le folklore, sous une thématique de réflexion commune proposée par le Saint Synode de l’Église Orthodoxe Roumaine. La 9e édition du Festival a lieu le 13 octobre et entre 16 et 20 octobre 2019 à Paris, Drancy et Limours. L’édition de cette année est orientée autour du village roumain, saisissant son éthos et son histoire, ainsi que ses rapports avec la société d’aujourd’hui.

Pour télécharger le programme du festival, cliquez ICI !