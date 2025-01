À Clamart, une journée exceptionnelle pour célébrer les 1700 ans du Concile de Nicée

Le mardi 21 janvier 2025, les communautés chrétiennes de Clamart invitent tous ceux qui s’intéressent à l’histoire et à la foi chrétienne à une journée mémorable marquant les 1700 ans du Concile de Nicée. Cet événement, organisé à la salle des fêtes Hunnebelle, rassemblera catholiques, protestants, évangéliques et orthodoxes autour d’activités variées et de moments d’échange.

Programme de la journée

14h : Exposition interactive – « La Bible, patrimoine de l’humanité ». Une activité pédagogique et ludique pour toute la famille.

Cocktail de bienvenue – Un moment convivial et ouvert à tous. 20h : Table ronde – « En qui croyons-nous ? À la source de la foi chrétienne, résonance contemporaine du Concile de Nicée ».

Cette table ronde, animée par Anne Ponce, directrice de la rédaction de La Croix, réunira des personnalités importantes de différentes confessions :

Mgr Matthieu Rouge, Évêque de Nanterre

Pasteur Nicolas Cochand, Professeur de théologie pratique

Pasteur Alexandre Antoine, Historien de l’Église

Mgr Nestor Sirotenko, Métropolite de Chersonèse et d’Europe occidentale

Un événement pour tous

Que tu sois croyant, curieux ou simplement passionné d’histoire, cette journée t’offre l’opportunité de découvrir ou redécouvrir les racines de la foi chrétienne et leurs résonances dans le monde actuel. Ce sera aussi l’occasion de mettre en lumière les valeurs communes des différentes traditions chrétiennes.

Entrée libre

Lieu : Salle des fêtes Hunnebelle, Place Jules Hunnebelle, 92140 Clamart.

Pour plus d’informations, contacte l’une des communautés organisatrices :