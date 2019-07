Le quotidien La Croix a publié une recension de David Roure du livre Les Fondements de la culture russe, d’Alexandre Schmemann, qui vient de paraître aux éditions des Syrtes (225 pages, 20 euros).

Extraits : « Ce nouveau livre, lumineux et profond, reprend des chroniques que le père Alexandre donna entre 1970 et 1971 sur Radio Liberté (…) Sa problématique est assez simple. Il ressent « la nécessité de comprendre pourquoi et pour quelles raisons c’est en Russie et à la charnière des XIXe et XXe siècles que s’est produite la renaissance de l’orthodoxie, là aussi que s’est produit un tel effondrement social, que les démons sur lesquels Dostoïevski a écrit ont triomphé ». (…) En fin d’ouvrage, Schemmann précise ce qui, à ses yeux, a orienté la recherche de la conscience russe : « Intégrité, unité universelle, synthèse : voilà les thèmes et les idéaux que le destin lui-même a donnés et légués à un pays immense. À un pays qui par nature même ne pouvait s’identifier ni à l’Occident ni à l’Orient et qui ne se sentait ni vraiment en Europe et ni vraiment en Asie. » Cinquante ans après leur rédaction, ces chroniques constituent un instrument précieux pour mieux comprendre la Russie de ce début de XXIe siècle. »

Le livre a été présenté en Russie, l’année dernière, à l’occasion de la parution de l’édition russe (compte rendu).