Alors que la question ukrainienne devait être examinée par la prochaine Assemblée des évêques de l’Église de Grèce au mois d’octobre de cette année, elle ne figure pas, une fois de plus, à son ordre du jour, lequel vient d’être publié par le Saint-Synode. Les questions examinées seront l’élection des membres de la commission épiscopale pour les communiqués à la presse, les rapports des commissions épiscopales pour l’année ecclésiastique 2018-2019, la constitution des commissions synodales pour les années 2020-2023 et la liste des candidats à l’élection épiscopale. Le métropolite de Nea Ionia et de Philadelphie Gabriel lira une communication sur le sujet « Le phénomène de la dénatalité en tant que problème national majeur ». Suivra une communication du métropolite de Sidirokastro Macaire sur le sujet : « Le ‘génocide’ des Grecs contemporains et les problèmes qui en découlent : problème du travail (chômage des jeunes), incapacité de créer de nouvelles familles, émoussement des mœurs, familles monoparentales, couples homosexuels ». Le jour suivant, le métropolite de Ioannina Maxime lira sa communication sur le thème : « Les conséquences de la technologie numérique et, plus largement, de l’esprit technique sur le rôle et la mission de l’Église ». Suivra le rapport du métropolite de Mésogée et de Lauréotique Nicolas sur le thème « Les défis de l’intelligence artificielle ». Ensuite, l’Assemblée des évêques de l’Église de Grèce procédera à l’élection des métropolites des sièges épiscopaux vacants, à savoir ceux de Phtiotide, Kalavryta et Égialée, Limnos et Agios Efstratios, ainsi que celle d’évêques vicaires. Enfin, d’autres questions administratives et actuelles seront traitées. Source