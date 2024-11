Les 6 et 7 novembre 2024, la Fondation de la Fraternité orthodoxe Alexandre (Aleksandri Õigeusu Vennaskond SA) a organisé une conférence scientifique et pratique internationale « L’Église orthodoxe en Estonie – L’indépendance : opportunités de développement, risques, conséquences » à la Maison des enseignants de Tallinn. L’objectif de la conférence était de discuter de la possibilité de surmonter la division des chrétiens orthodoxes en Estonie et de donner matière à

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.