A voir le documentaire sur saint Joseph l’Hésychaste aujourd’hui et demain

Un nouveau documentaire sur le grand père spirituel athonite du XXe siècle, saint Joseph le Hésychaste, mettant en vedette Jonathan Jackson, lauréat d’un Emmy Award, est disponible en ligne aujourd’hui et demain jusqu’au 8h00.Le film avait été nominé pour trois prix au London Short Film Festival et avait également remporté cinq prix Odysseus au London Greek Film Festival : meilleur documentaire, meilleur acteur (Jonathan Jackson), meilleur clip vidéo, pour « A Prayer for All » de Jonathan Jackson (avec des paroles inspirées des écrits de Saint Joseph) et deux prix honorifiques aux moines du monastère de Vatopedi sur le mont. Athos pour la production documentaire et leur participation au documentaire, et leur « Contribution spirituelle et sociale partout dans le monde ». Rappelons que les « Lettres spirituelles » du saint ont été publiées en français dans la Collection « Grands spirituels orthodoxes », dirigée par J.C. Larchet.

