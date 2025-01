L’année 2025 a été proclamée mercredi comme « Année commémorative du Centenaire du Patriarcat roumain » et « Année mémorielle des spirituels et confesseurs orthodoxes roumains du XXᵉ siècle ».L’événement solennel s’est tenu à la Cathédrale patriarcale à l’issue de l’office de Te Deum, célébré par l’évêque vicaire patriarcal Païssios Sinaitul à l’occasion du Nouvel An civil, en présence du Patriarche de Roumanie.L’acte synodal de proclamation a été lu par l’évêque vicaire patriarcal Varlaam

