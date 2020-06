Aidons nos monastères orthodoxes !

Les vingt-six monastères orthodoxes en France, ceux de Suisse et de Belgique abritent environ 200 moines et moniales. Depuis plus de trois mois, comme l’ensemble de la société européenne, ces monastères se sont trouvés confinés. Au cœur de ce confinement, ils ont continué d’être un foyer d’intercession pour chacun, ils ont soutenu sans relâche le rythme de la prière monastique, portant à Dieu ceux qui ne pouvaient plus se rendre dans un lieu de culte. Mais pendant ces trois mois, leurs hôtelleries sont restées closes, plus d’acheteurs dans leurs boutiques, pas de dons dans les chapelles…les caisses sont donc souvent vides ! Aussi, n’oubliez pas nos monastères dont la première tâche est la prière, et une prière dont vous faites partie. C’est pour cette raison, que nous lançons cet appel aux dons au profit des monastères. Pour ce faire, vous pouvez télécharger la liste des monastères de l’annuaire orthodoxe de France, publié par le monastère de Cantauque. Ainsi, vous pourrez prendre contact et adresser votre don directement au(x) monastère(s) de votre choix !