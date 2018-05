Andry Parouby, président du parlement ukrainien, a été reçu par le patriarche de Jérusalem Théophile III. Il convient de mentionner que la rencontre a eu lieu dans le cadre de la visite officielle du président du parlement ukrainien en Israël. Au cours des entretiens, M. Andry Parouby a informé le patriarche de Jérusalem au sujet de l’octroi de l’autocéphalie à l’Église d’Ukraine. Selon les informations de l’agence grecque Romfea.gr, le patriarche de Jérusalem, au début de la rencontre, a été circonspect et très prudent dans ses expressions. De son côté, M. Andry Parouby a affirmé : « Pour nous, la question de l’octroi de l’autocéphalie n’est pas seulement une question religieuse, mais aussi un problème de sûreté nationale et d’unité du peuple ukrainien ». Quant au patriarche Théophile, il a insisté sur le fait qu’il convient de faire une distinction entre le leadership politique et le comportement moral. Relativement à la question de l’autocéphalie, le patriarche de Jérusalem a souligné : « Les politiciens envisagent la question à leur façon, tandis que les dirigeants spirituels doivent se fonder sur la sagesse et l’illumination du Saint-Esprit. Notre devoir est d’aider à l’unité et non à créer une dissociation entre l’État et l’Église ». Selon le président du parlement ukrainien, le patriarche a reconnu le droit de chaque peuple orthodoxe à avoir son Église locale nationale, mais pour que cela se réalise, selon celui-ci, le dialogue est nécessaire ainsi que la compréhension mutuelle entre les orthodoxes en Ukraine. Enfin, il convient de mentionner que le président du parlement ukrainien est de religion uniate.

