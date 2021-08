Annonce des lauréats du concours international « OrthPhoto »

Le concours international de photos orthodoxes « OrthPhoto », dont le site Orthodoxie.com est média partenaire, s’est achevé par une cérémonie qui a eu lieu au Centre de culture orthodoxe de Białystok, en Pologne, le mardi 10 aoüt 2021. La cérémonie était également diffusée en direct sur différentes plateformes.

C’était la première édition de ce concours, destiné à promouvoir et sélectionner les photographes du monde orthodoxe dont les œuvres sont les plus impressionnantes. Plus de 650 photographes de 30 pays ont participé au concours, avec 4 500 photographies présentant l’Orthodoxie dans 35 pays, dans sept catégories.

Le jury international était constitué de 21 personnes qui se sont rencontrées en ligne, avec pour tâche difficile d’analyser et de sélectionner les meilleures œuvres. Une sélection de photos a été exposée en la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Białystok et sera ouverte au public le mois prochain.

La maison d’édition de l’Eglise orthodoxe de Pologne publiera, fin 2021, un album de photos, dont certaines du concours « OrthPhoto ». Le comité d’organisation et les membres du jury ont exprimé leurs remerciements et leurs félicitations à tous les participants. On peut consulter ici la liste des lauréats et voir les photos primées.