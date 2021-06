Annuaire de l’Église orthodoxe en France 2021

Alors qu’à la fin du XIXe siècle, on estimait à 20.000 le nombre d’orthodoxes en France, ce nombre en 1990, était évalué à 200.000. Aujourd’hui, suite aux récents apports d’une immigration diversifiée, la France compterait entre 500.000 et 600.000 baptisés orthodoxes, français d’origine ou nouveaux fidèles venant de l’ancienne Union Soviétique, de Grèce, de Roumanie, des pays issus de l’ancienne Yougoslavie, et du Moyen-Orient.

La nouvelle édition de l’Annuaire de l’Église orthodoxe en France vient de paraître (format 15 x 21 cm – 100 pages). Dans cet annuaire, réalisé par le hiéromoine Samuel du Monastère de Cantauque , vous trouverez :

Une carte avec les 312 lieux de culte orthodoxe en France (45 x 55 cm)

La présentation de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.

Une liste de tous les lieux de culte par département.

La liste des évêques, des prêtres et des diacres au nombre de 370.

Les monastères et les écoles de théologie.

Les mouvements, institutions et médias.

Les revues, maisons d’éditions, librairies et ciergeries.

Les ateliers de chant liturgique et d’iconographie.

La liste des membres du clergé décédé depuis 2017.

