Le diocèse de Chersonèse (Patriarcat de Moscou) a annoncé l’annulation des offices liturgiques dans toutes ses paroisses en France par le communiqué suivant :

Tenant compte de la propagation de l’épidémie du coronavirus et en réaction à la dernière déclaration du Premier-ministre français Edouard Philippe, prononcée ce soir, le 14 mars 2020, nous vous informons que nous sommes obligés à suivre les consignes strictes et précises des autorités civiles quant aux célébrations religieuses.

C’est avec le plus grand regret que nous vous informons que nous procédons à l’annulation des offices liturgiques dans toutes les paroisses du diocèse de Chersonèse en France à partir du dimanche 15 mars 2020 et cela jusqu’au nouvel ordre du gouvernement civil.

Dépourvues des célébrations, nos églises seront toutefois ouvertes au public pour la prière individuelle et le recueillement.

